El ingrediente de Connie Achurra: almendras

“Las almendras evocan recuerdos de mi infancia. En la casa de mis abuelos, donde pasaba tiempo con mis hermanos y primos, existían dos almendros: uno amargo y otro dulce. También había nogales, damascos, parras e higueras. Me acuerdo de la temporada en que cosechábamos almendras juntos y, al irnos, mi abuela nos daba bolsas llenas para que nos llevemos a la casa. Pelarlas se convirtió en parte de nuestra diversión, mientras llenábamos los frascos que ella, a quien cariñosamente llamábamos Mimí, nos pedía. Es un placer heredado que me lleva a esos días.

Ahora de grande las amo. Tanto, que si me hicieran elegir solo tres ingredientes para sobrevivir por el resto de mi vida, las elegiría. Las almendras me maravillan por lo ricas que son, por su versatilidad y porque además son muy nutritivas, tienen una gran densidad nutricional que nos dan mucha energía para el día si las incluimos en nuestra alimentación. Además, su formato las hace súper fáciles de llevar a cualquier lugar.

En la cocina las incorporo en todo lo que puedo: en granolas, queques, en la fruta. Es uno de mis básicos, mi fruto seco favorito. Para mí cocinar es una manera de entregar amor y un rito muy bonito y sagrado. Es un punto de unión. El espacio de la cocina es amor en todas sus dimensiones y como a mis hijas les encantan las almendras, me gusta incorporarlas en ese rito.

Como más me gusta comerlas es en mi granola instantánea que hago al sartén y a la que le pongo avena, almendras, semillas de todo tipo, un chorrito de aceite de oliva y alulosa o miel. Tuesto todos los ingredientes en un sartén y después la guardo en un frasco. En mi casa siempre hay granola fresca.

Como tip recomiendo guardarlas en frascos de vidrio para que no se pongan añejas. Si el frasco se guarda en una despensa en la que hay otras cosas, recomiendo ponerles hojas de laurel para que así no se llenen de gorgojos, esas polillitas chicas que echan todo a perder. En general no las pelo, las prefiero con cáscara”.

* Connie Achurra, cocinera.