El ingrediente de María Gracia Subercaseaux: el huevo

Los padres de la fotógrafa y conductora de radio y televisión, María Gracia Subercaseaux, se separaron cuando ella era una niña y, casualmente, esa es una de las razones por las que a ella le gusta tanto el huevo. “Cuando nos íbamos de vacaciones con mi papá, él nos preparaba huevos a la copa. Era toda una aventura esperar que los cocinara porque es un proceso lento, hay que sacarlos de la cáscara. Era muy bonito verlo, ver la dedicación que le ponía al hacerlos. Para comerlos, lo más entretenido era meterle pedacitos de pan. Me acuerdo que él comía algo que me llamaba la atención, que eran los huevos a la ostra: huevos crudos con salsa inglesa, tabasco, sal y pimienta. Yo no lo encontraba muy atractivo, pero según él, hacían fantástico”, cuenta.

Ahora de adulta, dice que le fascina el huevo en todas sus formas de preparación. “Es uno de los alimentos más completos. Además, tiene un enorme valor nutricional: proteínas de muy buena calidad, una buena mezcla de grasas saludables, vitaminas y minerales. Así que yo, que me alimento principalmente de proteínas y grasas saludables, como huevo sagradamente, todos los días”, asegura.

Aunque le gusta prepararlos de distintas maneras, dice que una de sus preferidas es hacerlos revueltos con mantequilla y salsa de tomates. “Cuando los cocino nunca rompo la yema. Me parece importante que estén en su punto, que no se cocinen demasiado y que la yema quede lo más cruda posible. También me encantan los huevos pochados, y es que aunque no como mucho pan, a veces sí uno más keto o alto en proteínas con palta y un huevo pochado es insuperable”.

A María Gracias también le encanta el huevo duro, su secreto es que la yema no quede tan dura y lo consume en picnics o ensaladas. También le gustan los omelettes. “El huevo es muy versátil. Se puede usar para hacer mayonesa o en repostería. Yo hago bastantes postres con huevo como el queque de almendras o el turrón de yema quemada. El huevo es algo que no puede faltar en mi casa y siempre compro de campo, de gallinas libre. Es un ingrediente realmente importante en mi vida, algo que siempre tiene que estar en mi refrigerador”, concluye.