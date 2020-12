Erradicando a la machista: Las mujeres no saben de fútbol

“Soy una mujer que sabe harto de fútbol porque crecí en una familia fanática de este deporte. Cuando chica era muy apegada a mi hermano mayor que podría decir que es algo así como un futbolista frustrado. Su pasión por este deporte era tan grande, que su pieza estaba decorada con los banderines de todos los equipos chilenos, juntaba cuanto álbum aparecía y con mi papá, se veían todos los partidos. Así, aunque ellos nunca me inculcaron a propósito esta pasión, de cierta manera la adquirí.

A los diez años sabía los colores de las poleras de los equipos, de qué ciudad era cada uno y los nombres de sus jugadores. Siempre supe un poco más que mis pares, porque tenía esa herencia de mi hermano y mi papá. Y luego, cuando crecí, me casé con un hombre igual de futbolero que ellos y que, además, conoce mucho de la historia de este deporte. Eso obviamente hizo que yo fuera adquiriendo más conocimientos, al punto que a veces me pasa que cuando voy en el auto y en la radio están dando alguno de estos programas deportivos, me quedo escuchando y entiendo a la perfección todo lo que hablan. Hasta el dato rosa que siempre sale.

Hace unos días, después de comer, nos sentamos con mi marido a ver las noticias. Cuando llegó el bloque deportivo, apareció una mujer comentando fútbol y en la mitad dijo mal el nombre de un jugador. Para ella pasó desapercibido, nadie se lo corrigió, pero a mí me incomodó mucho. Dije algo así como “por qué ponen a una mujer a comentar”. Hasta mi marido se sorprendió de mi comentario y yo también, en realidad.

La verdad es que de lo que me di cuenta ese día es que me molesta mucho que las mujeres estén en ese rol. Sé que es muy machista lo que estoy diciendo, pero aunque nunca lo había reflexionado mucho, entendí que si yo sé de ese deporte es porque me tocó estar ahí y me tocó escuchar mucho, pero no porque me lo enseñaran directamente. Al final, mi hermano y mi papá también creen que el fútbol es cosa de hombres. Y así como me traspasaron conocimientos, también me traspasaron ese prejuicio.

Sé que es un prejuicio porque estoy segura de que muchos comentaristas hombres también se han equivocado en algún dato, pero lo veo mucho más en las mujeres. Me incomoda escucharlas, porque me da inseguridad. Porque creo que quienes están viendo ese programa y ven ese error, probablemente se van a burlar, como cuando una mujer hace una mala maniobra conduciendo y dicen que las mujeres manejamos mal. Creo que cuando una comentarista se equivoca, los hombres tienen argumentos para confirmar esa idea de que el fútbol es cosa de hombres.

Y aunque seguramente es real que las mujeres se pueden equivocar más cuando comentan, tiene que ver con que en esta cultura a nosotras nos han dejado a un lado de este deporte por mucho tiempo y por tanto tiene toda la lógica que un hombre pueda manejar más datos. Pero es injusto. Porque las mujeres fanáticas de este deporte han existido siempre y quizás cuántas han reprimido esa pasión por un tema cultural. Y claro, puede sonar poco relevante, porque finalmente se trata de un juego, pero es reflejo de otros tantos espacios donde las mujeres hemos quedado fuera. Además, porque en nuestra cultura el fútbol es mucho más de lo que ocurre en la cancha.

Ahora estoy embarazada y me encantaría que mi hija jugara fútbol o que fuera al estadio y pudiera comentar los partidos con mi marido. Pero aunque tengo este deseo, me sigue pasando que no logro sacarme por completo esa idea machista de que es algo que no nos pertenece como género. Espero alguna vez poder erradicarlo por completo”.

Fernanda Medina tiene 37 años y es abogada.