Estrías y embarazo: La clave está en la hidratación

Las estrías de distención del embarazo son los cambios cutáneos más frecuentes que ocurren durante esta etapa. La dermatóloga Catalina Buchroithner, las define como lesiones lineales rojas e inflamadas que con los meses y años maduran, se deprimen y adquieren un color blanco brillante. Son más frecuentes en el abdomen, mamas, muslos y glúteos.

En palabras de la dermatóloga de la Clínica Alemana, Francisca Daza, la aparición de las estrías durante el embarazo se explica por la síntesis de una hormona que hace que los tejidos de la piel cedan y se estiren. El momento más frecuente de aparición es durante el tercer trimestre del embarazo, pero pueden surgir también post parto, por lo que el cuidado de la piel se debe mantener incluso después del nacimiento.

“Las estrías del embarazo no se consideran una enfermedad, pero pueden implicar un problema estético, psicológico y emocional en las mujeres. Por esto es importante acompañar a aquellas que deseen embarazos, a las embarazadas o puérperas para prevenirlas y tratarlas”, especifica la Dra. Buchroithner, quien agrega que las estrías afectan desde el 50% hasta el 90% de las mujeres embarazadas y un 70% de las mujeres durante el post parto.

Según detalla la doctora de la Clínica Alemana, para que las fibras elásticas de la piel soporten el estiramiento y no se rompan, es necesario hidratar, ya sea por dentro tomando agua como por fuera, aplicando cremas que tengan ceramidas, ácido hialurónico u otras sustancias que evitan que la piel pierda líquidos.

Daza agrega que es importante que durante el tercer trimestre del embarazo, se mantenga una contención de la piel del abdomen y las mamas: “Esto no significa usar una faja que comprima, sino que contenga el abdomen. Hay pantalones que tienen una banda un poco más apretada hacia arriba que sirven para contener la piel y mantenerla firme. Lo mismo en las mamas, donde hay que trata de no estar sin sostenes y preferir aquellos que sujeten y mantengan los pechos en una posición que no las deje caer”.

En cuanto a la alimentación, se recomienda consumir alimentos ricos en omega 3, ya que estos ácidos grasos ayudan a mantener la hidratación de la piel. “Incluso se pueden tomar suplementos de omega 3 con harto PHA, que también ayudará al desarrollo neurológico de la guagua. En definitiva una dieta que sea rica en agua y omega 3, que se encuentra en los pescados grasos, la palta, frutos secos, entre otros”, detalla Daza.