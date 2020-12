Géminis: “No se trata de buscar tu lugar en el mundo, sino tu lugar en ti misma”, Natalie Portman

Cómo fue tu 2020 en dos palabras: Fructífero y cansador.

Qué esperar del 2021: Un equilibrio nuevo y mucho amor.

Vegana, activista y sensible, Natalie Portman es la Géminis perfecta: es dulce pero intensa, serena y apasionada. Es que las nacidas bajo este signo suelen oscilar entre dos extremos. Bellas y fatales, las Géminis pueden ser al mismo tiempo extrovertidas y coquetas, y por otro lado tímidas y antisociales. Como dice Natalie Portman: “Como nací el día que nací, cambio de parecer todos los días”.

Esto no significa que no sepas lo que quieres, Géminis, todo lo contrario: sabes perfectamente lo que sí y lo que no. Lo que falta ahora es que tomes la decisión de dar el salto, porque sí: viene un cambio grande para ti y vas a necesitar coraje para enfrentarlo. El 2021 será una prueba de fortaleza en la que deberás saber encontrar humanidad en un mundo deshumanizado, ternura en un mundo brutal y amor cuando estés rodeada de odio.

Géminis, no dudes, tú sabes balancear los polos. Como te cuesta terminar lo que empiezas porque les das muchas vueltas a las cosas, es importante que determines ponerles fin a los asuntos pendientes. Este año vas a necesitar recurrir a la compasión profunda, vas al mismo tiempo a aprender y a dejarte querer. Recuerda que no estás sola, sino que formas parte de un complejo y hermoso tejido.

Herramientas: Sentido del bien y el mal, concreción, consideración por los otros e independencia.

Número de la suerte: 104, el número de coeficiente intelectual de Natalie Portman, que decidió graduarse de psicóloga siendo adulta, y lo hizo nada más y nada menos que en Harvard.