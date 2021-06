Horóscopo de la semana: “Nuestras creencias pueden estar desmoronándose”

Luego del segundo eclipse de la temporada, la energía nos enfrenta al aspecto más importante de este 2021, la cuadratura de Saturno con Urano. Cambios súbitos en lugares donde no lo esperábamos, la necesidad de comprender que no tenemos el control absoluto de todas las cosas, y que lo nuevo ya no puede dejar de verse, es lo que nos recordarán estos próximos días.

Venimos saliendo de un eclipse en Géminis que se ha sentido como un rayo de información y de comprensión. Ahora, lo que nos toca tiene relación con la manera en la cual estamos perfilando nuestros propios cambios. Nuestras creencias pueden estar desarmándose en la medida que vamos integrando mayor información sobre una situación, sobre la vida, sobre nuestro propio camino.

Este lunes tendremos la segunda cuadratura entre Saturno en Acuario y Urano en Tauro. Una cuadratura es un ángulo de noventa grados entre dos cuerpos celestes, que representa una tensión constante entre dos energías, que nos llama de alguna forma a manifestar algo en la realidad. Estos dos planetas, Saturno y Urano, son grandes representantes de la mitología griega sobre el romper el destino y luego recomponerlo.

Saturno, el planeta que representa la estructura, la tradición y lo conservador está haciendo su paso por el signo de Acuario, el signo que representa la innovación y la novedad. Urano, por su parte, es el gran liberador, el progresista, el revolucionario; y se encuentra transitando por el terrenal signo de Tauro, que representa nuestra valoración por lo material, lo que poseemos y nos otorga goce.

Estos dos planetas, que se enfrentarán durante todo 2021 y harán contacto exacto en tres ocasiones, representan una pugna entre lo antiguo y lo nuevo. Veremos el conflicto entre lo que se resiste a caer y lo que quiere nacer desde esa caída con mucha fuerza, especialmente en los meses donde los planetas transiten por signos fijos (Tauro, Leo, Escorpión y Acuario).

El deseo de liberarnos de ataduras se presenta con fuerza durante este 2021, representando cambios sociales profundos, nuevas tecnologías y avances científicos, y renovaciones en lo que podemos considerar lo establecido. Y, este lunes, esta energía estará muy presente por segunda vez este año, recordándonos cuánto necesitamos adaptarnos a las circunstancias.

Marte seguirá haciendo un ángulo tenso a Plutón, y Mercurio seguirá retrogradando, por lo que toda esta cuadratura entre Saturno y Urano será un momento de inflexión hacia una nueva construcción de la realidad. Los datos e indicios que nos entregó el eclipse en Géminis son fundamentales para poder comprender hacia qué dirección irán abriéndose los caminos, a través de la prueba, la experimentación, el aprendizaje y la indagación.

¿Qué situaciones se te están presentando de nuevo que pueden ser incómodas o que ya sentías que habías superado? ¿Hay algo que ocurrió cerca de la mitad de febrero que te hizo tomar una decisión importante? Indaga en los sentires de tu verano, qué cosas cambiaron y por qué. La revisión del pasado siempre trae consecuencias significativas para el presente, más aún cuando estamos en plena temporada de eclipses.

Utiliza estas semanas para fluir con el cambio, más que resistirlo. Ten la mente abierta. Las vueltas de la vida son curiosas cuando Géminis está fuerte en el aire. Si cumples años durante esta semana, ojo, porque este año será puro cambio y renovación. No cierres las puertas a lo nuevo que se avecina.