La crisis de la leche en EE.UU. y la doble culpa de las madres que no amamantan

Una imagen poco habitual en Estados Unidos viene aterrorizando a padres, madres y cuidadores hace meses: la de estantes vacíos donde antes había leche de fórmula. Una crisis de desabastecimiento está dejando sin alimento a miles de bebés y alcanzó proporciones alarmantes durante la semana del 23 de abril.

El 40% de las fórmulas infantiles estuvieron agotadas en todo el país, según la empresa de datos de productos Datasembly.

Las fotografías de supermercados vacíos se han expandido por las redes sociales causando que muchos padres y madres opten por racionar sus porciones, acudan a recetas caseras o manejen por horas para buscar suministros. Abundan los grupos de intercambio de ayuda, pero también las estafas o las ofertas en donde se triplica el precio del valor original.

Una serie de factores provocó esta tormenta perfecta. En febrero de este año, Laboratorios Abbot cerró su mayor planta de producción en Michigan y retiró del mercado varias de sus leches después de que una investigación determinara que cuatro guaguas que consumieron su fórmula desarrollaron infecciones bacterianas. Dos de ellas murieron.

Los investigadores encontraron la presencia de una bacteria mortal en la línea de producción y en sus proximidades. Esta planta produce la mitad del suministro de Abbot. Pero además. esta cadena ya se había visto afectada antes de la llegada de esta bacteria. Los problemas comenzaron durante la pandemia: el covid–19 generó caos en la cadena de suministro y producción de distintos productos.

También en las formas de consumo: al igual que sucedió con el papel higiénico, padres, madres y cuidadores vaciaron los estantes ante el pánico de una escasez que terminó llegando. Y con el incremento de nacimientos a comienzos de 2022, los suministros no fueron suficientes.

Otro dato que sirve para entender la crisis: sólo cuatro compañías lideran esta industria en Estados Unidos: Abbott, Mead Johnson Nutrition, Nestlé USA y Perrigo, que controlan cerca del 90% del mercado de leche de fórmula en el país. Solo se importa un 2% del producto debido a los altos aranceles (17,5%) y las estrictas reglas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Tampoco había, hasta el momento, muchos incentivos para que nuevas empresas entraran al sector. El éxito de esta industria está ligado al índice nacional de nacimientos, que se mantuvo estable por décadas hasta que comenzó a decaer en 2007.

La FDA y Abott llegaron a un acuerdo la semana pasada para que la empresa reiniciara operaciones en su planta principal. Pero esto podría tardar una o dos semanas. Tampoco significa que el producto volverá a estar disponible rápidamente: puede haber demoras de dos meses hasta que llegue a las tiendas. Tienen previsto implementar procesos para que los fabricantes extranjeros de leche puedan vender sus productos de una forma más fácil en Estados Unidos. También para facilitar la importación inmediata de leche de fórmula. Entre los países que se barajan como “fuentes clave de importaciones” está Chile y el gobierno estadounidense se prepara para eliminar las trabas burocráticas para acelerar el proceso.

Sin embargo, esta crisis de desabastecimiento desató otra, más silenciosa. Porque lo que no escaseó fueron los comentarios en redes sociales dirigidos a las mujeres que no pueden, o no quieren amamantar. “Solo para que sepas, tu cuerpo ya produce la comida perfecta para tu bebé y es completamente gratis”, se leía en algunas publicaciones en Twitter y Facebook. Lo que confirma que el estigma frente a las mujeres que no amamantan por razones personales, laborales o médicas, sigue vigente.

En la realidad, tanto amamantar como dar leche de fórmula tienen costos económicos altos. En Estados Unidos, la Fundación Plutus asegura que durante el primer año de un bebé, los costos asociados a amamantar ascenderían a 900 dólares. Los de la leche de fórmula rodean los 1.200. A diferencia de lo que se vocifera en redes sociales, ninguna de las dos opciones es gratis.

Y en muchos casos, la culpa, sumada a los altos costos de la leche de fórmula, puede traer consecuencias psicológicas para las mujeres, porque seguimos poniendo este tema de manera exclusiva sobre los hombros de las mujeres, cuando en realidad, son muchos los factores que pueden llevar a una madre a lograr una lactancia exitosa. Según expertos, es importante comprender que el éxito de la lactancia no es un factor individual de cada mujer. También depende de un contexto, de una sociedad y una cultura que pueda sostener esta decisión.

Para Paz Bravo, psicóloga del Centro Ser Mujer y especialista en temáticas de mujer, familia e infancia, las lactancias más exitosas son las en que los padres o compañeros también forman un rol activo dentro de este proceso.

El escenario no siempre es ideal para ello. “Hay mujeres que por algunas razones no pueden amamantar o deciden no hacerlo. También hay que considerar que hay un porcentaje bajito que efectivamente tiene poca producción de leche. Pero la mayoría de las mujeres sí pueden producir lo suficiente que necesita su bebé. Cuando eso no pasa, o cuando por razones laborales o personales se tiene que interrumpir la lactancia porque no están generalmente las condiciones apropiadas para la extracción, empiezan a ocurrir distintas emociones en función de ello”, dice.

Bravo puntualiza que interrumpir la lactancia puede producir en muchas mujeres una sensación de alivio. En otras culpa. “La lactancia es un trabajo súper desgastante, muy demandante, que por cierto tiene muchos beneficios, pero implica una disposición súper intensa. Puede venir una culpa de sentirse fallidas al no poder responder a la necesidad de ese bebé”, explica.

Para quienes no formen parte del sistema de salud público, los altos costos económicos de la leche de fórmula pueden agravar esta situación. Un tarro de 400 gramos –que en el caso de un recién nacido alcanza para cuatro días–puede llegar a costar 25 mil pesos.

“Hay mujeres que sí van a poder solventar estos gastos y otras que no. Esto puede generar mucha culpa, al tener que optar por una opción artificial. Además, cualquier leche de fórmula, por más sofisticada y avanzada que sea, nunca va a poder comparar con la calidad y los beneficios de la leche materna. Sin duda que pasa a ser un tema relevante, sobre todo en los costos de vida que tenemos en la actualidad”, dice Bravo.

Siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud promueve la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y luego, de manera complementada con otros alimentos, hasta los dos años o hasta que la madre y el niño lo deseen.

En Chile la lactancia exclusiva tiene cifras bastante altas, alcanza alrededor del 60% de las mujeres que se controlan en el sistema público de salud. Eso gracias a que existe un conjunto de políticas públicas que por un lado promueven la lactancia materna, pero que por otro, las facilita y la permite. Pero aún falta mucho por hacer.

“Las principales causas del destete precoz tienen que ver con aquellas mujeres que no pueden tomarse la licencia postnatal, y esto es porque no tienen un contrato de trabajo, tienen trabajos informales, o porque en sus trabajos las presionan a volver”, explica la dra. Lorena Rodríguez Osiac, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.

Para la experta influye también el rol histórico que pesa sobre las mujeres a la hora de enfrentarse a los cuidados. “Además de dar pecho, tienen que cuidar a otros hijos, tienen labores de cuidado de adultos mayores, labores de hogar. Los estudios que hay, dicen que esos son los factores que contribuyen a este destete precoz”, dice.