Mirada Paula: pasión, esfuerzo y perseverancia en el Taekwondo

“Soy una mujer profesional, apasionada y dedicada al Taekwondo. Mi camino en este arte marcial comenzó en 1995 cuando, a los 12 años, descubrí una nueva pasión que años después cambiaría mi vida. Y aunque antes soñaba con ser futbolista -en tiempos en que no había muchas oportunidades para mujeres en el deporte- el Taekwondo se convirtió en mi puerta de entrada al mundo del esfuerzo físico y mental.

Entre mis 15 y 20 años formé parte de la selección nacional de combate. Años de entrenamientos intensos y desafíos constantes que me enseñaron el valor de la disciplina y la constancia. Mi amor por el Taekwondo me llevó a estudiar Educación Física con el objetivo de compartir mi conocimiento y dedicarme a la enseñanza de este arte marcial.

Con el tiempo, me sumergí en el mundo del Poomsae, la disciplina técnica que combina precisión, concentración y belleza en el movimiento. Este camino me llevó a formar parte de la selección nacional de Poomsae en 2016, un logro que coronó años de esfuerzo. Ese mismo año, representé a Chile en el Mundial de Lima, obteniendo un increíble 12° lugar. Fue un momento decisivo en mi carrera, confirmando que la perseverancia te lleva a donde quieras llegar.

A lo largo de mi carrera, he competido y entrenado en diversos países, incluyendo España, Francia, Argentina, Perú, Brasil, Colombia y Costa Rica. Sin embargo, uno de los momentos más importantes de mi vida comenzó en 2021, cuando inicié un entrenamiento online durante 1 año con el Maestro Koreano Ji Ho Yong, campeón mundial de Poomsae. Durante años, mi sueño había sido viajar a Corea del Sur antes de morir. Gracias a la guía del Maestro Ji, ese anhelo finalmente se cristalizó.

A los 40 años, viajé a Corea del Sur por tres meses para entrenar en las escuelas Taeseong con el Maestro Ji Ho Yong y Namchang Dojang con el Maestro Kang Shinchul y su hija, Maestra Yujin Kang. Todos ellos iconos del Taekwondo en el mundo. Fue un desafío tremendo, entrenando cada día junto a jóvenes de entre 15 y 20 años, todos ellos atletas de alto rendimiento con la impresionante cultura del esfuerzo coreano. La experiencia fue reveladora, tanto por el nivel de los atletas como por la oportunidad de participar en seminarios con el Maestro Kang Shinchul. La familia Kang me acogió con calidez y me brindó el cariño, respeto y apoyo necesarios para seguir creciendo.

Este año también regresé a Corea del Sur por un mes, reafirmando mi compromiso de mantenerme siempre actualizada para ofrecer lo mejor a mis alumnos y a la comunidad del Taekwondo chileno.

Hoy, después de 15 años desde la fundación de mi academia en 2009, Tae Sport sigue creciendo. Ahora, administro mi propio espacio en Ñuñoa, cerca del metro Irarrázabal, en Santiago. Este es un nuevo capítulo en mi vida, aprendiendo a ser empresaria mientras sigo con mi pasión por la enseñanza. En mi dojang, cada alumno -sin importar su nivel-, encuentra un lugar donde no sólo se entrena, sino donde se vive el Taekwondo. Mi mayor objetivo ahora es ser la mejor entrenadora de Poomsae para mis alumnos y atletas, ayudándolos a mejorar su rendimiento y alcanzar sus metas.

He tenido la fortuna de obtener medallas en todos los eventos de Poomsae internacionales en los que he competido, incluidos torneos rankeados y abiertos. Sin embargo, lo que más me llena es ver el progreso de mis alumnos y su crecimiento personal a través del Taekwondo.

