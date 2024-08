Mirada Paula: una mirada íntima a la técnica Shibori

Diseñadora de vestuario y creadora de la marca Carolina Raggio, desde 2002 ha desarrollado una línea de prendas y accesorios que refleja su pasión por la experimentación textil, explorando formas y materiales de manera innovadora.

Hace dos décadas su búsqueda constante ha estado centrada en nuevas técnicas con materiales nobles y artesanales, lo que llevaron a Carolina a incorporar métodos de teñido y estampado en sus creaciones. “Este interés me llevó a descubrir el Shibori, una antigua técnica de tinción con reservas, que ha sido clave en la evolución de mi proyecto. A través de él, he logrado crear prendas únicas y exclusivas que fusionan el diseño contemporáneo con la calidad de la manufactura artesanal y el uso de materiales nobles”, cuenta.

“Mi trayectoria como diseñadora de moda y la práctica del Shibori me han abierto puertas en diversos espacios colaborativos, como Moda Chile A.G. y agrupaciones textiles, donde he podido compartir y aprender de otros profesionales del rubro. Además, la participación en Simposios y Bienales Textiles me ha permitido experimentar y explorar la intersección entre el vestuario y el arte”, cuenta Carolina, quien además de diseñar, enseña desde hace 10 años tanto en talleres presenciales en su propio taller y en un curso en Domestika que ha llegado a más de 8.000 alumnos. “He tenido la oportunidad de realizar talleres en México y colaborar con diversas organizaciones textiles y educacionales”, dice.

“Me especializo en la creación de piezas únicas, duraderas y atemporales, tanto en ropa como en accesorios. La artesanía es mi gran pasión; valoro profundamente el trabajo manual y las creaciones irrepetibles. Aspiro a contribuir a la revitalización de la artesanía tradicional, promoviendo la importancia de conocer la historia detrás de cada prenda que usamos”.

Carolina atiende en su taller con cita previa (Bustos con Holanda, Providencia).

Instagram @caroraggio