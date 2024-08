Mitos de la menopausia: Causa un aumento de peso inevitable

Cierto día, cuando estábamos en plena escritura del libro Meno es Más, nos encontramos con una treintañera a la que no veíamos hace al menos cinco años. En ese periodo ella se había convertido en madre y estaba planeando reincidir. Cuando le contamos en qué estábamos por esos días, dijo con terror en la voz: “No quiero llegar jamás a ese momento, ¿es muy terrible? Como que te ensanchas, ¿no?”. Entendimos que esa conversación no iba bien encaminada y salimos de ahí bastante pronto, pero antes dijimos que no, no te “ensanchas” y que, si bien muchas mujeres pueden subir de peso en esta etapa, lo normal son 4 o 5 kilos, no 20.

Primero, quisiéramos decir que en nuestro entorno el mantenerse eternamente delgada no tiene gran valor, pero no por eso queríamos deshacernos de toda la ropa que nos gustaba una vez iniciado el periodo de climaterio. Sí, se puede subir de peso. Sí, la grasa extra tiende a acumularse alrededor de la cintura. Sí, hay explicación para ambos procesos. Y sí, en la mayoría de los casos es reversible.

Sucede que no se aumenta de peso de un día para otro ni solamente por efecto de la baja de estrógenos. La extensa lista de síntomas que aparecen durante la perimenopausia, es decir, el periodo que rodea a la última menstruación, incluye dolores osteoarticulares, sensación de “pesadez” corporal, desánimo y cambios de humor. Cualquier persona que cargue con esas molestias tiende a quedarse más quieta, porque lo que le da bienestar, al menos en su fantasía, es quedarse en cama o echada en un sofá. Las tareas cotidianas pueden resultar agotadoras, cuesta partir el día y se llega al final mucho más cansada de lo normal. Hay una tendencia natural a moverse menos, y eso evidentemente influye en el gasto calórico y el aumento de peso. Además, el cuerpo empieza a redistribuir su grasa de otra forma y ésta, lentamente, se acumula más en la cintura que en los glúteos, muslos y caderas.

Una de las recomendaciones más comunes y útiles para atravesar por el climaterio en buenas condiciones es hacer ejercicio. Y no cualquiera, sino ejercicios de fuerza como sentadillas o levantar pesas (2 kilos es suficiente y siempre se pueden reemplazar por botellas llenas de agua o arena), que sirven para prevenir la pérdida de la masa muscular, mejorar la absorción de calcio y también liberar endorfinas y otros neurotransmisores que inciden en un mejor ánimo.

¿Significa que hay que correr a inscribirse en un gimnasio? No, mucho menos si eso no te hace feliz. Pero sí es necesario tomar conciencia de dos aspectos. Primero, que incorporar rutinas de ejercicio de un día para otro después de los 45, es mucho más difícil. La solución es empezar antes, mucho antes, que no te pille la necesidad de moverte de pronto y sin aviso. Y segundo, aunque nos cueste aceptarlo: la falta de tiempo para hacer ejercicio siempre es una excusa. Levantarse 15 minutos antes en la mañana para hacer sentadillas es gratis y está al alcance de la mayoría. Lo mismo que subir escaleras en vez de tomar el ascensor. Decir que no a un pastel, comer la mitad del arroz pero el doble de ensalada, bajarse 2 cuadras antes de la micro y caminar a paso rápido son medidas fáciles que sin duda hacen una gran contribución.

También debemos decir que a terapia hormonal influye. Quienes optan por ella ven que al cabo de un par de meses desaparecen algunos kilos de más. Pero para quienes esta no es una opción, es más relevante aun tener la convicción de que nunca es tarde para cuidarse. Si estás en tus años de climaterio vas a ver que la suma de estas acciones van a influir rápidamente en cómo te sientes. Y sí, por supuesto, también frenarás ese temido aumento de peso.

__

* De esto y más hablamos en el podcast Meno es + que puedes encontrar en spotify y por supuesto en el libro Meno es más, en las librerías del país.