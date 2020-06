Consejos para pintar las paredes

Pintura : “Pintar las paredes es la forma más económica para renovar un espacio porque, si se elige un color protagónico como un verde, no se van a necesitar de otros elementos para sumarle tonos. Por lo tanto, recomiendo invertir a la hora de elegirla”, dice Vivanco. Y es que aquellas que garantizan una buena calidad de la pintura y son de látex –que podrían costar cerca de 25 mil pesos– necesitan de una sola mano . En cambio hay otras que cuestan 5 mil pesos menos pero se necesita de más manos, entonces, se termina pagando de más. Además, si la superficie es de cemento o fierro, hay que ponerle un primer, que es una base previa para que hará que la pintura se compenetre mejor en la pared.

Rodillo: elegir uno de pelo corto porque absorbe menos pinturas y, para las terminaciones, optar por una brocha. Para no pasarse, hay que poner cinta adhesiva de papel en todos los bordes y retirarla cuando esté húmeda para evitar que, al secarse, se pase a llevar un pedazo de pintura.

Técnica: al momento de pintar, hacerlo de arriba hacia abajo y no de un lado hacia otro porque la pintura no agarrará bien de esta última manera. Además, es primordial no mezclarla con agua, ya que esto hará que se tengan que aplicar más manos para llegar al color y, por lo tanto, terminarán apareciendo grumos.