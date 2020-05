Cuarentena en imágenes: “A veces siento la ansiedad de querer abarcarlo todo y no estar abarcando nada”

“Esta cuarentena ha sido un ir y venir de sensaciones. De a poco estoy armando una rutina donde divido mi tiempo entre mi trabajo de diseñadora independiente y los proyectos que quiero desarrollar. Ahí voy viendo cómo avanzo, o al menos me trato de convencer de que avanzo.

Mi vida, mayoritariamente, transcurre en el computador, con espacios de descanso para intentar seguir mi instinto. He tratado de comprender qué significa esta pausa y para ser muy sincera, creo que me ha jugado a favor y en contra eso de pensar que “tengo más tiempo”.

Es difícil avanzar dentro de esta incertidumbre, pero también siento que es el momento de conectarme conmigo misma, aunque este proceso ha significado tener muchas preguntas y pocas respuestas.

A veces siento la ansiedad de querer abarcarlo todo y no estar abarcando nada. Creo que este tiempo he ido aceptando también que muchas veces me supera la dispersión. Y bueno, estoy aprendiendo más de mí en este recorrido.

Tengo la suerte de pasar la cuarentena acá, en este entorno. Esto me ha hecho valorar estar rodeada de hojas, tierra, luces y sombras, que han ido apareciendo e incorporándose a mi cotidiano. Ahora soy capaz de observar cosas que antes no veía”.

Catalina Maruri (@cataypunto93) vive en Linderos con su familia. Tiene tres hermanos, uno de ellos su mellizo.