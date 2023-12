Nuestro legado

He recibido la fuerza y empoderamiento de salir adelante frente a cualquier situación difícil. (Claudia Cataldo)

El legado viene de la mujer más fuerte que he conocido: mi abuela Inés. Simplemente imparable. Líder, fuerte, tiradora pa’ arriba, trabajadora como hormiguita; también dulce y hermosa. Con ese referente, imposible desteñir. (Octavia Rojas)

El legado de mi madre y mi abuela, de nunca dejar que me pasen a llevar; de defenderme y ser contestataria ante las agresiones de las demás personas, es decir, insumisa. (Carolina Viviana).

De mi mamá he aprendido a ser resiliente. (Pita García)

Valentía. Alzar la voz cuando no me he sentido cuidada ni respetada. (Gabriela Ivannova)