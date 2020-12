Tai Chi: Un aliado contra la osteoporosis

El Tai Chi es una de las artes marciales más practicadas, con millones de adeptos alrededor del mundo. Aunque existen estudios y gimnasios donde se puede aprender, en las plazas se puede ver a personas de todas las edades poniendo en práctica las distintas posturas que lo forman. Pero a diferencia de las otras disciplinas de origen oriental, existe algo especial que ha hecho que el Tai Chi no sea solo un gran ejercicio, sino que además una verdadera terapia para los huesos, pudiendo ayudar incluso a paliar los síntomas de la osteoporosis.

“Hay evidencia que indica que el Tai Chi es uno de los mejores ejercicios con peso para reducir el riesgo de caer”, dice Peter Wayne, editor del suplemento An Introduction to Tai Chi, publicado por el área de Salud de la universidad de Harvard. Según explica, las últimas investigaciones han logrado demostrar que quienes practican Tai Chi desde hace al menos seis meses, reducen su riesgo de caer hasta en un 40%. Y no es porque se trate de un ejercicio con resultados mágicos, sino que porque se trabaja el equilibrio, la flexibilidad y la fuerza muscular.

En el cuerpo humano, constantemente se absorbe y remplaza tejido óseo. En el caso de las personas con osteoporosis, el tejido nuevo no es suficiente para cubrir todo lo perdido, por lo que se genera un déficit y los huesos se debilitan. Por eso es fundamental que se eviten las caídas, porque esta patología facilita las fracturas, y a medida que avanza la edad un accidente que involucre al sistema óseo se puede complejizar.

Por otro lado, las mujeres corren mayor riesgo de padecer osteoporosis. Se presume que 1 de cada 4 tiene este problema, principalmente las blancas y asiáticas posmenopáusicas. Pero en 2002 la Revista Médica Chilena dio cuenta de la alta prevalencia de la enfermedad de modo asintomático en mujeres mapuches, pasada la menopausia.

De hecho, aunque sigue siendo más común en Europa y Estados Unidos, la OMS proyecta que Latinoamérica alcanzará cifras similares en los próximos 50 años, lo que significa un aumento de su prevalencia en la región de un 700%. En el caso chileno, el 22% de las mujeres con más de 50 años tiene osteoporosis.

Lo bueno del Tai Chi, y lo que lo vuelve una práctica ideal para prevenir problemas óseos derivados de la osteoporisis, es que requiere fuerza corporal de bajo impacto, por lo que no es agresivo en articulaciones y cualquier persona relativamente saludable lo puede intentar.

A continuación, algunos centros especializados y estudios donde se puede aprender Tai Chi en Chile: