Todas a la pista

“No tenía planeadas reuniones de trabajo para ese fin de semana. Tuve tiempo libre y lo pasé con mis amigos y no hice nada ilegal”, dijo hace unos días en conferencia de prensa la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, tras la divulgación de un video privado en el que se le veía bailando con amigos y amigas. En ese video no había nada más por lo que alguien debiera haberse preocupado, era solo ella y sus amigos y amigas bailando. Pero a pesar de eso, el video generó indignación y muchas críticas que apuntaban a que esa actitud no era acorde a su cargo. Fue tal la controversia que Sanna tuvo que hacerse un test de drogas –que salió negativo– para demostrar que su éxtasis era puro, no ilegítimo, y también, como algunos han dicho, “para limpiar su reputación”, en un mundo en el que, al parecer, una mujer aún no tiene ganado el derecho a salir y pasarlo bien, sin ser juzgada.

“Si fuese hombre, ¿le hubiesen dicho lo mismo?”; “si fuese una mujer mayor ¿habría tenido que dar explicaciones?”, escribieron algunas usuarias de redes sociales. Y es que al parecer tener 36 años, ser mujer y ser primera ministra de un país es imperdonable en el mundo patriarcal en el que vivimos. A Sanna Marin se le pide que sea perfecta, bajo los estándares de una sociedad machista y retrógrada.

El interés público de este vídeo privado no es otro que aleccionar al resto de las mujeres para que sepan bien que ni siquiera sus intimidades les pertenecen del todo y que hay muchas cosas que, como mujeres, no deben hacer. “Para ensuciar la reputación de una mujer basta con decir de ella que le gusta pasarlo bien, que tiene deseos, que tiene vida más allá de las cuestiones domésticas”, dicen.

Y aunque quisiéramos imaginar que a estas alturas la necesidad de aleccionarnos va en decadencia, lo cierto es que lo que hemos visto a propósito de esta polémica inventada es que estamos lejos de esto. Para muestra un botón (o unos tweets): “Una polluela borracha y encocada como líder occidental y aspirante a la OTAN. Un verdadero símbolo de Occidente a día de hoy”; “Imaginen contratar a un zorrón inútil como primera ministra y luego sorprenderse de que es un zorrón inútil. ¿Suficiente atención, Sanna? ¿Cuándo tendrás suficiente atención? Cristo, odio a las mujeres modernas”; “Una mujer casada con niños yendo de discotecas y frotando su cuerpo contra otros hombres debería ser lapidada. Literalmente, excavar un hoyo, enterrarla hasta el cuello y luego tirarle piedras a la cara hasta que muera”. Todas estas son publicaciones que se encuentran en una búsqueda rápida por esa red social escribiendo el nombre de Sanna.

Pero los avances del feminismo no han sido en vano. Como era de esperar, el odio tocó la fibra de muchas mujeres en el mundo las llevó a publicar en sus redes sociales videos de ellas mismas –médicas, abogadas, todo tipo de profesionales–, bailando y entregando el mensaje de que aunque sean mujeres y profesionales, la idea de que las encuentren bailando en la sala de su casa o en un club nocturno o en una fiesta, no debería presentar ningún problema para nadie. Todas esas mujeres salen a apoyar a la primera ministra finlandesa porque entienden que más allá de las teorías que apuntan a una persecución política, aquí el género fue fundamental para que esa pequeña ola de odio y misoginia, terminara en un tsunami.

Estas mujeres no respondieron a ese odio con más odio, lo hicieron bailando. Porque como sabe la primera ministra y cada una de nosotras, uno de los placeres de la vida es bailar con las amigas. Como dicen en su libro Narrativas migratorias del amor. De la solidaridad a la Comunidad, las autoras Lucila Rodríguez-Alarcón y Violeta Velasco, la música y el baile son, con la risa, las principales herramientas naturales de la generación de amor comunitario.

“El debate sobre los vídeos personales de la primera ministra bailando se han centrado en la legitimidad de la privacidad de cargos públicos, dejando de lado la parte más profunda del tema que es ¿por qué razón es malo que una persona baile, cante, abrace o bese en un entorno de éxtasis colectivo? No se percibe cómo negativo que una autoridad pública pierda los papeles, insulte o se enfade en público. Se aceptan los discursos de odio. Tampoco sería noticia que Sanna Marin planchara, fregara o limpiara, pese a que es mucho mejor para su país y para todos los que la rodean que baile mucho, y bien rodeada de gente, pues están comprobados científicamente los efectos positivos que trae el baile y sobre todo si es una actividad grupal”, agregaron.

Menos misoginia y más endorfina es la lección; menos odio y más baile. Y también más mujeres libres al poder, que digan fuerte y claro –como hizo Sanna– que no tienen nada que demostrar. Que sentir placer y disfrutar la vida no es un pecado ni es ilegal, pero por sobre todo que aunque el patriarcado se nos venga encima, seguiremos moviendo nuestro cuerpo y ocupando espacios públicos con profesionalismo, y también con música, amor y nuevas ideas. Así que, que no se diga más, todas a la pista.