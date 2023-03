Tres Datos Paula en el centro cívico de Santiago

1. Nuevo café de especialidad: Maña

El artista visual Benjamín Urzúa (30) y el diseñador gráfico André Ocares (27) son amigos y comparten el amor por el café. Un día, a fines de 2021, conversaron sobre la idea de abrir un café de especialidad. Comenzaron buscando locales en Pedro de Valdivia, Manuel Montt y Alonso de Córdova, hasta que dieron con un lugar a dos cuadras del Palacio de La Moneda, que estaba abandonado hace tres años y donde antiguamente funcionaba un café con piernas. Demolieron todo lo que había adentro y le dieron una nueva vida seleccionando cuidadosamente cada cosa que pusieron allí. El diseño del mobiliario estuvo a cargo del Estudio Bravo y las sillas que escogieron, que son quizás lo más icónico del local, son ejemplares de un modelo clásico que se fabricaba en Chile durante los años 70, del reconocido diseñador británico Robin Day.

A dos meses de su apertura, hoy ya tienen clientes frecuentes -entre quienes se encuentran autoridades del gobierno, como la ministra Camila Vallejo- y venden entre 10 y 15 litros diarios de su cold brew.

El café de Maña se importa desde distintos países y lo tuesta Roberto Garrido, conocido en Instagram como Tostador Local. Para la creación de la carta trabajaron con Guillermo Rivera Reyes -el chef ejecutivo del bar The Clinic y Galpón Italia, entre otros- y su gastronomía la describen como “una cocina joven”. Además de los panes clásicos, como ave palta y ave mayo, destacan otros más innovadores como el de queso ricota, manjar ligero, durazno gratinado, arándanos confitados, terminado con praline e hinojo fresco ($7.000). Desde hace dos semanas comenzaron también a vender menús de almuerzo, que incluyen infusión fría, entrada, plato principal, postre y un espresso o americano ($11.900). Bombero Salas 1361. Lunes a viernes, 7:30 a 18 hrs.

2. La Amante Fascista en el Teatro Nacional Chileno

En la histórica galería Antonio Varas, ubicada a un costado del Palacio La Moneda, está el Teatro Nacional Chileno. Allí se presentará esta semana una breve temporada de La Amante Fascista, obra que se ha convertido en un clásico del teatro contemporáneo chileno y que retrata con ironía y humor negro la vida de la esposa de un capitán del Ejército durante la dictadura militar. Estrenada en 2010, con la actuación de Paulina Urrutia, se ha mostrado en diferentes escenarios a largo de Chile y después de nueve años vuelve a presentarse en la sala del Teatro Nacional Chileno. “Este año, que conmemoramos 50 años del Golpe de Estado, la obra se hace necesaria y casi imprescindible”, dice su director Víctor Carrasco. 23, 24 y 25 de marzo a las 19:30 hrs. en Morandé 25. Entradas en ticketplus.cl

En la misma galería, en un local vecino al Teatro, funcionó hasta 2020 la emblemática chocolatería Enrilo. A fines de 2021, Ana María Ravera, la nieta de quienes fundaron ese negocio hace 75 años, abrió en el mismo local la tienda de café y chocolates UMA “como una manera de mantener el legado y la tradición familiar”, dice. Ahí comercializan productos belgas y de chocolateros chilenos emergentes. Un imperdible: la miel Colmenares Plarre, proveniente de Osorno, que en Santiago solo se encuentra en ese lugar. Es especial porque, además de ser pura y orgánica, en su elaboración se utiliza un sistema de centrifugado -con implementos importados desde Francia- que permite que la miel quede viscosa y no se endurezca. ($9.990, 1 kg). Morandé 25.

3. La Cuerda Infinita en el Palacio Pereira

Visitar el restaurado Palacio Pereira es un panorama en sí mismo, y hacerlo ahora que está la recién inaugurada instalación La Cuerda Infinita, es una excelente idea. Se trata de un proyecto colectivo, liderado por la artista Catalina Bauer, en el que han participado más de 100 personas entre artesanos, artistas y aficionados. “Tenía ganas de trabajar en un modelo de exposición donde los trabajos no solo convivieran en el espacio, sino que se tocaran. Ahí se me vino a la mente un ejercicio de experimentación textil”, cuenta la artista. Así, comenzó a convocar a colegas a fabricar un segmento de cuerda con lo que tuvieran a mano, utilizando materiales de sus trabajos para que quedaran impregnados de cada hacer particular. Esto dio como resultado una obra en la que conviven distintas disciplinas como cerámica, pintura, fotografía y arte textil, y donde se pueden encontrar elementos tan diversos como plantas secas, conchas de mar, género, cuadros, juguetes, e incluso una trenza de pelo.

La cuerda está instalada en todo el corazón del edificio, generando un recorrido por el espacio. “La idea es lograr un diálogo entre la obra contemporánea y el patrimonio, entre forma y fondo”, dice Gracia Obach, directora del Centro de Extensión del Palacio Pereira. Entre los artistas que participaron de este proyecto hay nombres reconocidos como Magdalena Atria, Félix Lazo, Gerardo Pulido, Tomás Rivas y Paula Dittborn. ¿Cuánto mide la cuerda? “Ni idea. El proyecto va a continuar y sigo recibiendo mensajes de personas que se quieren sumar”, dice Catalina. La instalación se podrá visitar hasta el 27 de mayo. Huérfanos 1515. Lunes a viernes de 10 a 18 hrs. Sábados de 10 a 15 hrs. Entrada liberada.