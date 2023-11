Relatos de Neonatología: el amor y el dolor de la maternidad

“Hace dos años exactos, llegó mi hija Nina.

Después de un parto natural en la luna llena del 21 de septiembre.

Nina llegó a desarmarme. A voltear toda mi seguridad. Mi soberbia. Mi calma.

Llegó a cuestionar toda mi fuerza. Llegó a exigir mi mayor fiereza.

Nina llegó frágil. Nina llegó, y vi, con sus ojitos fijos en los míos, que la respiración le faltaba.

En un tiempo tan pequeño pero gigante, Nina vino a mostrarme un mundo paralelo.

Un mundo de muerte y sobrevivencia. Un mundo de lucha. De guerreras y guerreros.

De alarmas, luces, monitores y matronas. De madres aterradas dejando leche para dejarse a sí mismas allí.

Nina llegó a mostrarme el espacio liminal entre la vida y la muerte.

Nina llegó también a enseñarme el agradecimiento y el goce máximo de tenerla como hija. La valoración de la vida y la delicia de su olor.

Y Nina llegó a traer la segunda parte de una trilogía en torno a las sombras de la maternidad”.

Así la dramaturga y directora Eliana Furman habla del origen de ‘(Neonatología)’, el segundo montaje de una trilogía de obras en torno a la maternidad que se inicia con ‘(Puerperio)’, estrenada en julio del 2021. Fue justamente su experiencia, al convertirse en madre, la que la llevó a crear este proyecto (en Ig @proyectopuerperio). “Cuando fui madre dije qué locura es eso, no podía creerlo. Y eso que tuve un muy buen embarazo y parto, un puerperio contenido, con una pareja estable de muchos años. Así todo, me pareció que era una locura y me nació la necesidad de visibilizar la maternidad y reflexionar sobre ella”, cuenta. Con su trabajo, entonces, trae a escena aspectos usualmente acallados de la vida de muchas mujeres, los que no se discuten ni visibilizan y, por lo tanto, se conocen muy poco y se viven con mucha soledad. “Este proyecto pone en tensión los discursos socioculturales que se han instalado a lo largo del tiempo, ignorando aspectos complejos y fundamentales que también forman parte del proceso de convertirse en madre”, sigue.

Después de ese primer montaje, Eliana tenía claro que había mucho más que decir; en su cabeza rondaba la idea de una trilogía. Sin embargo, no estaba segura del tema de la segunda obra, hasta que nació Nina, su segunda hija. “Por esas cosas de la vida me embaracé de nuevo. ¡Parece que mi cuerpo se olvidó del puerperio!”, bromea. Y esta vez, la experiencia fue distinta. “Mi hija venía con un bicho, nunca supimos bien qué fue, pero gracias a eso estuvo en ‘La Neo’ –como coloquialmente llaman a la Neonatología, sección hospitalaria dedicada al diagnóstico y tratamiento del ser humano durante los primeros 28 días de vida– durante seis días. Así conocí esto, que me pareció, realmente, un mundo paralelo”.

El montaje pone en escena las experiencias personales de cuatro mujeres en torno a la Neonatología: una matrona que trabaja en esa unidad; una académica cuyo bebé perdió la vida al nacer; una actriz que logró sobrevivir a su larga internación en la Neo recién nacida; y una psicóloga perinatal que mantuvo a su hijo hospitalizado meses, pero que finalmente se salvó. Estas cuatro mujeres, usando técnicas teatrales contemporáneas como el biodrama y el teatro documental, se suben a un pequeño e íntimo escenario con sus propias historias, vivencias y emociones, y eso se nota. Allí exponen tópicos como la supervivencia, la muerte, la maternidad, el duelo, la culpa, la violencia, los cuidados y descuidos de los equipos de salud, con una creatividad y sensibilidad que saca risas y lágrimas.

Y es que –como asegura Eliana– este tipo de técnicas teatrales permiten acercar el teatro a la vida y generar reflexión desde un lugar cotidiano y profundo. Y al mismo tiempo, “llevar a poesía” sus historias. “No se trata sólo de contarlas, sino que también de hacer una reconfiguración de esa historia para que pueda ser resignificada. Para ellas que están en el escenario, pero también para otras mujeres”, dice.

Un espacio sororo

En el proceso de investigación para la realización del montaje, Eliana se enteró de que el 10% de las guaguas que nacen vivas pasan por la Neo. “Es altísimo el número de guaguas y por tanto también de mujeres que pasaron por esta experiencia y que la tienen en el cuerpo, porque esta es una experiencia que se queda en el cuerpo”, dice. Por eso también la reacción de muchas que han ido a ver la obra. “Se genera sin duda una experiencia colectiva, tanto en el teatro, como en la misma Neo. Una relación sorora entre mujeres que están viviendo emociones similares. De hecho, una de las cuatro mujeres que participan de la obra es una psicóloga perinatal que estuvo varios meses con su hijo internado, y ella, a su manera, trataba de hacer contención a las mujeres que iban llegando con sus guaguas”, cuenta.

O lo que ocurre con la culpa. La académica que pierde a su hija se pregunta varias veces, o le pregunta a la matrona, ¿qué hubiese pasado si hubiera ido antes al hospital? ¿Su guagua se hubiese salvado? “Esta es una pregunta que todas nos hacemos porque la culpa es parte de la maternidad. Yo también me hice esa pregunta; ¿habrá sido ese pescado que me comí que quizás estaba medio crudo el que tenía el bicho con el que nació mi hija? Es loco, pero a las mujeres nos pasa eso y es importante hablarlo, porque es reparador hacerlo”, agrega Eliana.

Y también es importante que seamos nosotras, las mujeres, las que lo hablemos, desde nuestra experiencia y voz. El imaginario sobre la maternidad está influenciado por los relatos que vemos en la publicidad, el cine, la literatura, el teatro, etcétera, y por eso es importante quién los cuenta. Por mucho tiempo, incluso aunque se tratara de nuestra historia, fueron los hombres los que la contaron. “A mí me parece que la manera de cambiar los paradigmas en torno a la maternidad es desde nosotras. Somos nosotras las que ponemos el cuerpo, y por tanto la posibilidad de ver representado artísticamente la vulnerabilidad y el dolor que vivimos, es fundamental para que se siga amplificando un proceso de toma de conciencia colectiva con respecto a la gran herida femenina que perpetúa el patriarcado”, concluye.

COORDENADAS NEONATOLOGÍA

Hasta 26 de noviembre

Jueves a domingo, 19 hrs.

Duración: 60 min

Recomendada para mayores de 14 años.

Entrada Gral. Paga lo que puedas: $6.000- $8.000 - $10.000. / $4.000- Estudiantes y personas mayores / $3.000 viernes popular

En Espacio Taller, Sala Yolanda Hurtado (Ernesto Pinto Lagarrigue 191, Barrio Bellavista, Recoleta).

