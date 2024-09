Yagana: preservando el legado artesanal de la Patagonia

Fue hace varios años atrás que la artista textil Sandra Millar Barrientos, en una visita a un museo se propuso crear algo relacionado con el pueblo Selk’nam. “Soy patagona, amante de mi tierra, de las personas que la habitan y que la habitaron. Años atrás, una visita a un museo en Punta Arenas, en donde viví emociones muy potentes que hasta me hicieron llorar, fue lo que marcó lo que vendría en mi trabajo. Me quedé varios años pensando en ese pueblo, hasta que un día, me llegó el libro Fin de un mundo, de Anne Chapman”, cuenta.

Este libro es el resultado de los numerosos encuentros entre la antropóloga francesa y Lola Kiepja, chamana Selk’nam. Ambas mujeres vivieron juntas durante varias semanas, en las que la antropóloga grabó la voz de Lola entonando cantos Selk’nam y relatando las historias de su pueblo, sus ceremonias y costumbres de vida. Esta íntima y completa narración se complementa, además, con diversas fotografías captadas por la autora. Una de ellas, específicamente la de la portada, es la que Sandra eligió para plasmar en lana. Así nació Cantos de Lola, un mural de 105 x 125 cm y 18.600 nudos.

En julio de este año, el mural viajó a Vancouver, Canadá, para una exposición de artesanía, gracias a Yagana, un proyecto que busca preservar el patrimonio de las tribus de las Primeras Naciones de la Patagonia y el sur de Chile mediante productos hechos a mano. “El modelo de negocio se basa en comprar a artesanos locales bajo un formato de comercio justo y vender sus piezas en América del Norte. Mi hermana vive allá y nos dimos cuenta de que en ese país hay muchas personas dispuestas a pagar lo que realmente vale un trabajo hecho a mano, algo que aquí no siempre ocurre”, dice Katerine Codriansky, socia de Yagana junto a su hermana Tatiana y su marido Gregorio Binda.

Yagana en Vancouver Folk Music Festival.

El objetivo de Yagana es poner en valor la artesanía local y apoyar a pequeños artesanos. En esta labor, Sandra colabora como curadora. “Me contactaron cuando conocieron mis trabajos en la Casa del Arte Diego Rivera, en Puerto Montt. Desde el comienzo conectamos muy bien, porque a todos nos interesa lo mismo: rescatar la cultura y los saberes ancestrales”, cuenta Sandra, quien ha reclutado a varios artesanos de su entorno en Punta Metri, Región de Los Lagos, donde reside actualmente.

Hoy Yagana cuenta con una línea de decoración con ropa de cama de lana, mantas de piel de oveja, figuras de arcilla y piedra, implementos de cocina como ollas de cobre y morteros de piedra, cuchillos tradicionales, ponchos y boinas de lana, pantuflas de cuero y chiporro, y joyas tradicionales de plata.

“Creemos que los productos hechos a mano son más que solo arte: son un vínculo directo con la tierra y las generaciones pasadas”, dice Katerine. Además, son de una calidad excepcional, como el mural de Sandra, quien trabajó intensamente para encontrar la técnica perfecta para este retrato en lana. “Trabajo en telar de mesa con la técnica del nudo chilote o nudo turco. Prefiero decirle nudo chilote porque nos da identidad, aunque en realidad es una herencia de las colonizaciones, y es el mismo nudo que se usa en Turquía y a nivel mundial para hacer alfombras o tapices”, explica Sandra.

De la Patagonia al mundo

La participación de Yagana en la feria de artesanías en Canadá es parte de su misión de generar un comercio directo y constante con ese país. “Al presentar al mercado canadiense el trabajo excepcional de los maestros artesanos, aspiramos a crear un impacto duradero, no solo en sus vidas, sino también en la apreciación global de la artesanía patagónica”, afirman. “Buscamos fomentar una conexión entre los artesanos de la Patagonia y la comunidad canadiense, creando una plataforma donde se pueda celebrar y apreciar la belleza y singularidad de los productos hechos a mano. Al hacerlo, contribuimos al reconocimiento mundial y la sostenibilidad de estas extraordinarias tradiciones que, lamentablemente, se están comenzando a perder”, concluyen.

Katerine Codriansky con un poncho Yagana.

Pueden conocer más de su proyecto en: https://www.yagana.ca/