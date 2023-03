Cómo la nube permitirá hacer todos los trámites ciudadanos con un solo click

El usuario actual, el ciudadano de a pie, ha cambiado. Ya no es el que quiere ir a una oficina para concretar algún trámite, sino que espera poder tener todo al alcance de su mano.

John Davies, director y gerente general de Sector Público para América Latina, Canadá y el Caribe en Amazon Web Services (AWS), pone un ejemplo, específicamente pensando en las nuevas generaciones que tienen contacto con las tecnologías del día a día.

“Mi hija, siempre que subimos al auto, le dice ‘Alexa, pon tal cosa’, pero mi auto no tiene Alexa incorporado y ella no entiende por qué no puede hacer eso de todos modos, y así son justamente los ciudadanos en el mundo de ahora, que esperan que todo funcione en una cultura de aplicaciones”, cuenta el ejecutivo.

Sentado en una de las oficinas de Amazon AWS, ubicada en la Torre Costanera, Davies entiende las nuevas necesidades de los ciudadanos, y también cómo eso se vio reflejado con la pandemia. “Ellos no esperan tener que ir a una oficina para renovar un permiso de conducir o rellenar un formulario, sino que asumen que toda esa información debe estar disponible y que exista toda una experiencia de usuario que sea eficiente, a bajo costo y segura; eso es justamente lo que hace la nube”, precisa.

AWS entregó apoyo en la nube a Servel para el pasado plebiscito, para el que miles de ciudadanos consultaron diversas informaciones, entre ellas el cambio de locales de votación.

La carrera por la transformación digital del Estado ya comenzó y AWS ha contribuido desde ya en algunos procesos y continúa trabajando en otros tantos. Por ejemplo, el Instituto de Previsión Social (IPS), tras la aprobación de la pensión garantizada universal, lanzó una plataforma digital basada en la nube; la Tesorería General de la República (TGR), a través de una alianza estratégica, logró que el servicio de pago de impuestos en su sitio web fuera más fácil de usar y eficiente; su arquitectura desarrollada en un sistema cloud permitió optimizar un procesamiento de unos 9 millones de pagos por año y redujo considerablemente la actividad presencial.

Sumado a estos dos ejemplos, para el plebiscito de septiembre pasado la empresa también trabajó junto al Servicio Electoral (Servel), entregando soporte a la entidad para las miles de consultas que se realizaban en su sitio web. Pero así como en Chile tienen un camino ya iniciado, han contribuido también en otros países.

En cada territorio en el que trabajan, se deciden por diversos socios estratégicos. En Chile, Claro es uno de ellos. “Son un socio estratégico, en el sentido de que llegan a las pequeñas y medianas empresas y están llevando la nube a esa pequeña empresa”, acota. Menciona también a Embratel, en Brasil, y Telmex, en México. “Estamos en nuestro mejor momento cuando nos asociamos con socios locales”, añade.

Crecer en conjunto

En sus propias palabras, la nube es la entrega ágil de infraestructura para el procesamiento de datos y es una forma en que las empresas, independientemente de dónde vengan, pueden ser más ágiles y responder a los requisitos de los clientes.

“Pueden brindar servicios a escala, ya sea para ciudadanos o clientes y, cuando hablamos de servicio público en particular, se trata de brindar el nivel de servicios que se espera cuando usan cualquier aplicación y eso es realmente el cambio de mentalidad”, plantea Davies.

¿Cómo los gobiernos pueden utilizar la nube? Primero, para la seguridad y el cumplimiento, “así, cuando prestan estos servicios lo hacen de manera segura y adecuada, para las políticas y el gobierno de datos que tenemos, porque el sector público tiene un deber con el ciudadano”.

En segundo lugar está la eficiencia operativa y la disponibilidad de datos, que es clave para el correcto y debido uso de la información. Y el tercer punto es la entrega de mejores servicios para la ciudadanía. “Son servicios centrados en el ciudadano, que son la proliferación para tecnologías de orden superior, como la IA, IoT y análisis de alta gama”, lanza.

La IDC dice que, en la actualidad, la nube se está convirtiendo en el habilitador clave para el 24% de las organizaciones gubernamentales, para así compartir y acceder a recursos de infraestructura para respaldar modelos operativos digitales, seguros y resistentes. “El 75% de las organizaciones gubernamentales de Latam se encuentran en las primeras etapas de madurez digital, y tienen mucho que hacer”, asegura. Además, dice que los gobiernos de la región están usando un 67% de los recursos computacionales actuales; el 62% usa almacenamiento y aplicaciones de software y el 51% apuesta por bases de datos.

John Davies no cree que haya un país en la región que destaque por sobre otro. O al menos no que esté del todo claro. Lo que sí, sabe que las personas están “haciendo cosas muy diferentes”. Por ejemplo, en el territorio local, habla de Aguas Nuevas, que comenzó su viaje a la nube y recurrió al Big Data y la IA. “Hicieron un proyecto de análisis de datos que comenzó hace tres años, y ahora les permite tomar decisiones comerciales más rápidas con una perspectiva transversal de la empresa y sus diferentes áreas”, señala.

En Brasil, luego, toma como ejemplo las recientes elecciones presidenciales y en las que fueron socios en el proceso. Entregaron infraestructura para reportar cómo se estaba votando. “En su punto máximo, recibíamos 5 millones de solicitudes por segundo... eran unas 120 millones de personas, y luego mostrar esos datos en estadísticas, es algo que simplemente no era posible fuera de la nube”, plantea.

John Davies tiene siete años trabajando en AWS, pero ha estado vínculado al sector público desde hace tres décadas.

Por otro lado, en México, destaca Roomiebot COVID-19, con el cual en el país del norte se buscó dar frente a la pandemia. Tomaba información de pacientes posiblemente contagiados, temperaturas, síntomas, e interactuaba con ellos en tiempo real. Todo eso se transformaba en datos almacenados y procesados por AWS. Era una infraestructura pura y dura al servicio de los ciudadanos. Pero son solo algunos de los datos ejemplos de lo que se busca hacer en pos de la ciudadanía.

Formando ciudadanos capaces

“En este momento, lo mejor que podemos hacer es apoyar esa transición hacia el aprendizaje, porque hay un verdadero deseo de comprender y de aprender más”, comenta John Davies. Para 2025, asegura, tienen un compromiso de capacitar a más de 29 millones de personas en la región y, hasta la fecha, al menos en Latam han instruido a más de un millón de ciudadanos. “Cuando más podamos hacer en ese tiempo, más rápida será la adopción de estos servicios”, asume el británico.

“Sería un error decir que alguien se perfeccionó en este punto, porque las cosas se están haciendo ahora en todos lados, pero cuanto más podemos compartir esas historias, más innovación llega a otros y no tenemos que intentar lo mismo cien veces”, plantea.

A nivel internacional, dice que Estados Unidos es uno de los que lleva la delantera, pero justamente porque “la mayoría de los grandes proveedores de tecnología” tienen sus sedes en ese país. “Debido a su política, mucho de lo que está en EE.UU. está regulado de una manera enorme y única”, acota. Pero Reino Unido también ha avanzado en el área y recuerda que implementaron su primera política digital en la nube en 2011, y que incluso para EE.UU fue muy temprano.

¿Cree que existe un déficit de profesionales TI? “Creo que siempre podemos intentarlo, y la respuesta fácil es que sí, pero es una muy válida para todos los países en los que he estado, incluyendo en el Reino Unido, que es mi país de origen e incluso en los Estados Unidos... Hacen falta”, propone.

A esto suman su programa AWS Educate y AWS re/Start, orientados a formar a parte de la ciudadanía que no tiene conocimientos al respecto o bien está desempleada y quiere integrar nuevas capacidades.

Los centro de datos de AWS son “un 86% más eficientes que los centros de datos promedio de EE.UU.”, presume Davies. “Pero, en verdad, es un poco mejor en Europa y Latinoamérica, pero también nos hemos comprometido para ser neutrales en carbono en nuestros centros de datos para 2025″, adelanta el ejecutivo. Junto a eso, dice que también tienen la claridad que el agua, uno de los elementos claves para estos centros, se ha vuelto cada vez más relevante.

“Una de nuestras promesas es ser ‘Aqua Positive’ o ‘Aqua Plus’ para 2030, e incluso en algunas cosas que hoy en día no lo somos, para así ser más eficientes en términos de nuestro uso”, asegura. De hecho, para 2020 dieron a conocer que su eficiencia del uso de agua en la Unión Europea mejoró, y que “quedó demostrado nuestro liderazgo” en el tema “entre esos proveedores de la nube”. “Tenemos un compromiso climático, pero también hemos alentado a otras compañías a asociarse con nosotros para asegurarnos que estamos conduciendo hacia un mejor futuro”, comenta.