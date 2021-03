Transformación digital: ¿Cuáles son los trabajos más demandados?

Estos 12 meses de pandemia tienen un balance con varios contras, pero hay un punto a favor en el que coinciden todos: de modo forzoso, impulsó la transformación digital y en un año se avanzó lo que, sin Covid-19, habría tardado cinco años más. Desde asuntos tan domésticos como el comercio electrónico o las reuniones por videollamadas hasta temas fundamentales como el teletrabajo, las clases a distancia y la digitalización de las empresas, nadie ha quedado ajeno a estos cambios. En España, por ejemplo, se estima que 1 de cada 2 ofertas laborales ya son digitales.

Pero la llamada cuarta revolución industrial ha develado que faltan especialistas en el área. Fundación Chile estima que en el país hay un 25% de déficit de profesionales al año, mientras que el número de empresas de servicios informáticos ha crecido en un 110% y el capital humano en un 61%. Los perfiles de la mayoría de las personas han estudiado en escuelas de Ingeniería, pero ante la demanda, los bootcamps han comenzado a surgir, como también formaciones de postgrado desde la educación tradicional.

El año pasado Microsoft concretó una alianza con la Universidad Andrés Bello (UNAB) y la casa de estudios lanzó dos diplomados: uno de Big Data para los Negocios y otro de Transformación Digital para los Negocios, impartidos por académicos de la universidad y personeros de la empresa de tecnología. “Lo que queremos es incrementar los programas, porque es súper necesario para el país, y porque como empresa tenemos la importantísima dependencia de que la gente esté capacitada para poder empujar este cambio hacia la transformación digital”, comenta Marcelo Felman, director de Customer Success de Microsoft Chile, quien añade que, según números de Microsoft -en base a datos de Linkedin-, para el año 2050 se levantarán 792 mil puestos de trabajo adicionales en Chile en áreas vinculadas al desarrollo de software, análisis de datos, administración de T.I y ciberseguridad, entre otros.

El diplomado de Transformación Digital para los Negocios es un programa de Educación Continua conformado por cinco asignaturas que se imparten en modalidad presencial o blended y online -según sea el caso- durante un trimestre. “El modelo y transformación de las instituciones” y “La estrategia comercial en la transformación digitales” son parte del programa. Miguel Ángel Vargas, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UNAB, explica que a futuro realizarán investigaciones en conjunto, desarrollo de tecnología y sumarán más cursos con Microsoft.

“Como se abren las fronteras para contratar servicios afuera, esto debería potenciar el desarrollo de nuestros profesionales, porque tu competencia no está solamente en Chile. Ahora es el mundo y todas las otras universidades”, resume Vargas. El primer programa comienza en abril y el segundo en mayo. Sobre el diplomado de Big Data para los Negocios, explica que “es mucho más amplio que el análisis masivo de datos. Es entender cómo tú, a través de las tecnologías, puedes modificar tu empresa u organización para serle más eficiente, mejorar su posicionamiento y descubrir nuevas posibilidades de negocio”.

Un proyecto latinoamericano innovador en materia de bootcamp ha sido Laboratoria, enfocado en la formación de mujeres en el mundo digital, donde las cifras son poco alentadoras: en Chile, menos del 6% de la industria digital está compuesto por mujeres y las cifras globales hablan de un 10% de la fuerza laboral, dominada por los hombres. Matías Hoyl, director nacional de esa organización, dice que hay dos formas de suplir la demanda de talento digital: “La primera, y que generalmente hacen las grandes empresas de tecnología, es formar ellos mismos ese talento”. Y ejemplifica con la empresa multinacional de consultoría Accenture, que tiene su propia academia de formación para empleados que vienen con algunas calificaciones distintas a las deseadas y las transforman, entregando herramientas para lo que ellos necesiten para su negocio.

También menciona un caso más reciente, el de Amazon, que se adelantó a una ola de despidos y capacitó a sus colaboradores, sin importar su edad, para los nuevos desafíos digitales del mundo laboral. La otra manera de suplir la demanda, continúa Hoyl, es tercerizar hacia otros países, donde sí está la demanda profesional, porque “o es más barato o hay zonas donde la industria es más grande, como en Argentina o India”.

Perfiles al alza

Marcelo Felman, director de Customer Success de Microsoft Chile y director del Diplomado en Big Data para los Negocios de UNAB, dice que en la industria tecnológica existe un grupo de cargos llamados “unicornio”, que combinan la profundidad técnica con un conocimiento particular del área del negocio. Son los más requeridos, difíciles de encontrar y de sueldos más altos. Él distingue cuatro demandas de perfiles relevantes: los profesionales de ciberseguridad, piezas clave para que las empresas implementen las nuevas tecnologías; los expertos en Ciencias de Datos y Analítica Avanzada; los llamados DevOps, encargados de la arquitectura de la nube de las aplicaciones; y los especializados en Inteligencia Artificial. “Si las organizaciones no innovan, no pueden adaptarse y para eso necesitan reentrenar a los trabajadores en las nuevas habilidades y herramientas que serán necesarias”, resume el ejecutivo.

Hugo Yanzon, RPO Manager e IT Solutions de Randstad Chile, plantea que “hay personas con más rodaje e instituciones con más tiempo que brindan cursos, certificaciones y mucho más volúmenes de empresas. Y por ende, más candidatos”. En Chile diversas empresas, en vista del teletrabajo y ya que la tecnología lo permite, buscan a quienes puedan ocupar de forma remota esos puestos, incluso del extranjero. “En el país, uno de los temas que cuesta mucho es el inglés. Entonces, si le sumamos eso, el mercado y la gran demanda de candidatos T.I, está corto. Si buscas idioma, considerando que los mercados de tecnología son internacionales, en Argentina o Colombia sí lo manejan bien”, afirma Yanzon, de la multinacional de recursos humanos.

A los puestos unicornio mencionados por Marcelo Felman, de Microsoft, el ejecutivo de Laboratoria menciona a los desarrolladores Full Stack, que programan el Front-End y el Back-End –lo visual y el cerebro de una aplicación, por ejemplo– y a los “Líderes de Tecnología”, porque pueden encabezar equipos de desarrollo, tienen la mirada técnica, saben cómo programar, crear y al mismo tiempo tienen la idea desde su germen. “Pueden agarrar a un equipo de 15 o 20 personas y hacer que, en esos tiempos, multipliquen lo que haría cada uno por separado”, explica Matías Hoyl.

Yanzon dice que un perfil cada vez más necesario en el área tecnológica es el de los Quality Assurance, quienes verifican que todo en un producto funcione correctamente, ya sea un sitio web o aplicación. “Las empresas buscan afuera, sí. Pero creo que es porque pueden acceder a un mayor volumen de candidatos e instituciones. En el extranjero, los tipos de cambio favorecen mucho porque, con lo que acá puedes costear un perfil junior, en países como Argentina o Colombia, puedes pagar un senior”, dice el ejecutivo de Randsatd Chile. Por eso, afirma, es tan importante el rol que jueguen instituciones académicas en materia de postgrados: “El resultado de eso se verá más hacia adelante, y es bueno que hayan esos espacios de formación, porque es lo mismo que sucedió antes en otros países”.

Falta de especialización

Para Emilio Escobar, vicerrector de Desarrollo Profesional de la UNAB, lo que falta en Chile es especialización. “Hoy día no somos especialistas en determinados temas y el mundo tecnológico, si sigue su curso actual, necesitará de gente especializada y experta en distintos tópicos. Lo que se trata de hacer con estos programas es dar herramientas inmediatas”, explica, y añade que estos fueron diseñados de acuerdo a las necesidades del mercado laboral y de la industria.

El vicerrector comenta, además, que como el mundo está cada vez más dinámico en cuánto a tecnologías, métodos de aprendizaje y la forma de hacer empresas, “se irá haciendo más necesario estar al día en los conceptos, herramientas y todo lo que respecta al tema tecnológico”, e ir actualizándose, dado que los conocimientos pueden quedar obsoletos con rapidez. Para ello, indica, la Educación Continua es un modelo académico que debiera internalizarse en el presente: ya no basta solo con una carrera profesional, sino que urge que la persona desarrolle sus capacidades a través de postgrados que complementen sus estudios. Especialmente, cuando se trata de oficios relacionados a la tecnología.

Respecto a los proyectos de universidades y boot camps –espacios de capacitación donde dotan de conocimiento y entregan herramientas a sus alumnos–, Escobar afirma que “son buenas iniciativas, porque mientras más acotados sean los planes de estudio, más flexibles son”, y añade que también más útiles resultan para los alumnos, que necesitan herramientas para salir al mercado laboral en un periodo no tan extenso.