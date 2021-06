10 consejos para evitar estafas y ciberataques en vacaciones

Los especialistas en ciberseguridad señalan que las estafas y ciberataques aumentan vacaciones. Las personas, en estas fechas, suelen andar menos atentas, más apuradas y confiadas al momento de abrir un link de un e-mail, contestar un llamado telefónico, descargar un archivo desde internet o subir información a sus redes sociales, situaciones que los hackers pueden usar para cometer algún tipo de delito.

Un dato: Chile registró en 2020 un promedio de cinco mil ataques de “phishing” al día y para realzar el tema, el segundo martes de febrero se conmemora el Día Internacional del Internet Seguro, impulsada por la red INSAFE/INHOPE junto con la Comisión Europea, que tiene el objetivo de promover un uso seguro y positivo de las tecnologías digitales, especialmente entre niños, niñas y jóvenes.

Los chilenos, en promedio, desbloqueamos más de 200 veces al día nuestros celulares. Muchas de esas ocasiones son para buscar algún dato en la web, subir una foto a una red social, mandar un mail o, simplemente, chatear con algún amigo. Sin darnos cuenta, la conectividad se convirtió en parte de nuestro día a día; por lo mismo, a veces podemos tener conductas que exponen nuestros datos personales.

La información es un insumo clave para los negocios: permite conocer de mejor manera a los clientes y desarrollar productos más customizados, espacio en que las empresas deben procurar respetar la privacidad de datos de los usuarios. En ese contexto, cada año la ONG Derechos Digitales realiza el estudio “¿Quién defiende tus datos?”, donde analiza el modo en que los proveedores de internet protegen la privacidad de sus usuarios. Y, según los resultados de los últimos dos reportes anuales publicados por esta entidad, Claro es la empresa con el mejor desempeño, debido a una serie de atributos y buenas prácticas asociados a la protección de datos personales de sus clientes.

“Para nosotros, el resguardo de los datos de nuestros usuarios es una prioridad. Estamos constantemente trabajando para reforzar nuestras medidas de seguridad porque sabemos que este trabajo repercute directamente en la tranquilidad de las personas”, explica Cristián Salgado, director Legal y Regulatorio de Claro Chile. “De este modo, además de cumplir con lo que exige la ley, como compañía proactivamente avanzamos en distintas iniciativas transversales a todas las áreas consistentes en la implementación de mejores prácticas operativas y de procesos en materia de protección de datos personales junto a una constante información y recomendaciones a nuestros clientes”, añade el ejecutivo.

Para fomentar el autocuidado y que todos los usuarios puedan hacer un uso responsable de sus datos, estas son algunas recomendaciones, para proteger tu información en el mundo digital:

● Lo primero que hay que tener en cuenta es que gran parte de la protección está en nuestras manos, a través del autocuidado. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales con terceros.

● Cierra tu sesión. Cada vez que desocupes tu computador o celular, recuerda bloquearlo o cerrar la sesión del correo electrónico y las redes sociales, para evitar que tu información privada quede expuesta a terceros.

● Elimina los archivos recientes. Recuerda que el navegador almacena toda la actividad que realizaste y las páginas que visitaste, por lo que es recomendable cada cierto tiempo borrar el historial para evitar que quede disponible para que otros lo vean.

● No aceptes a desconocidos. Las redes sociales son un espacio vulnerable, por lo que es importante manejarlas con precaución, lo que implica especialmente no aceptar a personas extrañas, ya que se podría tratar de una cuenta falsa que busque usurpar nuestros datos personales.

● Precaución con las redes de wifi abiertas. Cuando utilices una de estas redes, es mejor evitar el ingreso a la cuenta del banco, al correo electrónico o a redes sociales, porque muchas personas estarán conectadas a la misma red al mismo tiempo y por lo tanto el riesgo de que accedan a tu información personal es mayor.

● Al reservar un alojamiento para vacaciones, verifica que la página sea confiable y revisa las fotos, pues muchas estafas están relacionadas a pedir dinero por un lugar que no les pertenece o que no cumple con las características ofrecidas. Es importante que, además, hayan reseñas de otras personas sobre el lugar que arrendarás.

● Si arriendas dentro de una plataforma, no transfieras dinero fuera de ella. Ese es el robo de dinero más común en vacaciones, porque de esa manera la app donde estás cotizando no puede proteger al usuario en caso de engaño. Airbnb, una de las app más habituales en arriendos, advierte en sus consejos de seguridad que el dinero se abone únicamente a través de la aplicación.

● Pagos inteligentes. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Si utilizas un cajero automático en el lugar donde has ido de vacaciones, selecciona uno dentro de una sucursal bancaria o dentro de un aeropuerto, donde se reduce la posibilidad de manipulación.

● Lleva contigo una batería de respaldo. Las estaciones de carga de energía USB gratuitas pueden tener un costo que no puedes ver a simple vista. Los ciberdelincuentes pueden llegar a modificar las conexiones USB para descargar datos de tu teléfono o instalar malware en tus dispositivos sin que te des cuenta. También, si cuentas con una batería recargable propia para tu teléfono y necesitas recargarla (algo muy común en vacaciones), conéctala a enchufes de pared tradicionales en lugar de puertos USB.

● En la medida de lo posible, utiliza una red de acceso a internet segura y evitar el uso de WiFi abierto o público al momento de realizar transacciones bancarias o compartir información sensible, ya que podría un ciberdelincuente estar “escuchando” los antecedentes y transacciones que estás realizando.