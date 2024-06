Ley de IA: la necesidad de un justo equilibrio

La inteligencia artificial (IA) ha transformado radicalmente múltiples aspectos de la sociedad, y su rápida evolución continúa influenciando diversos sectores industriales, potenciando nuevos negocios y mejores ideas.

En este sentido, la presentación de un proyecto de ley por parte del Gobierno basado en la norma Europea, que promueve el establecimiento de un sistema de riesgos y regulaciones, no es necesariamente una iniciativa contraria a la innovación, puesto que va acompañado de medidas que favorecen la experimentación de los emprendedores, especialmente en lo que dice relación con el espacio controlado de pruebas que se proporcionará para determinadas ideas.

Si bien todo está por verse, ya que todavía no empieza la discusión en particular del tema, y además, porque la aplicación práctica de la escala de riesgos será definida por el reglamento que debe dictar el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación una vez promulgada la ley, al revisar el articulado es posible encontrar una propuesta más flexible que la que está impulsando el Viejo Continente.

Así, el proyecto mandado por el Gobierno, a nivel general, no busca no establecer medidas preventivas para limitar estos riesgos, sino más bien propone acciones ex post, también incorporando aspectos de la normativa estadounidense, en lo que respecta a que a fomentar la autorregulación de las empresas, las que en Chile estarán llamadas a calificar su nivel de riesgosidad, el cual debe ser aprobado por el Consejo Asesor Técnico que plantea la ley.

Pero más allá de esto, lo importante es que la propuesta legal sea revisada por el Congreso con una mirada desde la innovación, porque si bien la protección de datos personales es un tema central, es clave que durante el trámite legislativo se recoja toda la visión del mundo del emprendimiento, las pymes y las startups, porque Chile necesita seguir avanzando hacia la diversificación de su matriz productiva y la exportación de ideas.