Los empleos digitales más demandados por las empresas

Para las empresas, el trabajo remoto se volvió una alternativa para enfrentar la pandemia. Ahora, a la espera de una vacunación masiva en contra del COVID-19, gran parte de ellas comienzan a buscar nuevos talentos, principalmente enfocados en empleos ligados al mundo digital. Según un estudio realizado en agosto pasado por la empresa multinacional de recursos humanos Randstad, en el que participaron más de 400 ejecutivos de diversas áreas, los perfiles de trabajadores más demandados pertenecen a esa área: un 53% buscará a aquellos con habilidades en e-commerce; un 42% a personal de soporte de tecnología informática (IT); un 37% a programadores y desarrolladores; mientras que un 35% será de especialistas en ciberseguridad.

“Lo que hizo el contexto actual fue acelerar exponencialmente todos los procesos de transformación digital”, plantea Hugo Yanzon, RPO Manager e IT Solutions de Randstad Chile. Según el ejecutivo, han visto una alta inversión y solicitudes por parte de sus clientes hacia perfiles vinculados al área de la automatización. Una de las primeras búsquedas de estos perfiles, advierte, se dio una vez dada la implementación del home office en las distintas empresas, y que sacó de las oficinas gran parte de la labor administrativa. “Hubo mucha búsqueda de expertos en ciberseguridad y protección de datos. Desde el primer momento, todo lo que es ciberseguridad para esas personas que migraron sus labores a sus casas, e incluso a otros países, impactó directo en demandas de ciertos perfiles”, afirma el experto.

Según Yanzon, hay ciertos perfiles específicos que se comenzaron a buscar particularmente en los últimos meses. El primero que menciona es el de Jefe de Proyectos, seguido por la búsqueda de expertos en RPA –Automatización Robótica de Procesos–, ingenieros DevOps –los encargados de unificar el desarrollo y la ejecución de un software, por ejemplo– y especialistas en Inteligencia Artificial (IA). Otros de los cargos más buscados son para el área de Ciberseguridad, los Quality Assurance (QA) –aseguradores de calidad de algún producto y son quienes verifican, por ejemplo, que un sitio funcione correctamente–, desarrolladores Full Stack –quienes programan lo referente al Front-End y Back-End, es decir la interfaz de usuario y la de administrador, respectivamente– y Scrum Master –facilitadores de proyectos, quienes lidera los equipos para agilizar su productividad y realización–.

“Full Stack siempre fue muy demandado, pero ahora se vio muchísimo más impactado. En los últimos meses de 2020 fue una locura la búsqueda por este cargo por parte de nuestros clientes. Ahora se mantiene, pero subieron las solicitudes por Jefes de Proyectos. Hoy, la tendencia es la de los perfiles ligados a IA o DevOps, que ya es casi una tendencia porque tienden a integrar procesos”, explica Yanzon.

Además, señala que a pesar de ser trabajos orientados al mundo digital, en las búsquedas de personal realizadas por las empresas destacan otras habilidades. “Muchos clientes demandan perfiles del mundo IT, pero en Scrum Master o Full Stack, comienza a ser más demandadas la parte de habilidades blandas, en el sentido que no solo te piden a alguien que sepa hacer las funciones técnicas, sino también para qué se van a emplear, dónde van a parar, cuál es el resultado final y que pueda ser un aporte”, añade.

“Hoy en día, las empresas se dieron cuenta que la interacción con los clientes bajó mucho a nivel presencial e incluso, algunas, cerraron sus tiendas físicas y se están enfocando en esa interacción en la web”, dice Matías Hoyl, director nacional de Laboratoria. El ingeniero civil lidera la organización encargada de impulsar a mujeres y organizaciones en su desarrollo digital, y donde las forman principalmente en los ámbitos del Desarrollo Front-End y Desarrollo UX –experiencia de usuario–. “En términos ejecutivos, en las empresas han surgido fuertemente los Gerentes de Innovación o Gerentes de Transformación Digital. Ya estaban de moda antes de la pandemia, pero ahora se volvieron una necesidad primaria. Necesitas sí o sí a alguien que guíe tu estrategia digital de la organización, que muchas veces estaba iniciada, pero ahora tomó otro camino”, comenta Hoyl.

Otros perfiles que las empresas están solicitando, y que han tomado mayor fuerza con la pandemia, son los de Analista de Datos –quienes se encargan de analizar cómo el cliente interactúa, por ejemplo, con el sitio web y cómo su experiencia desprende muchos datos útiles de conducta, como qué producto cliqueó, cuál observó más de la cuenta, etcétera–, y recalca la importancia de los QA, porque “son quienes se encargan de testear las plataformas y quienes se aseguran que un cliente no llegue a una ruta que no está definida, por eso la demanda de ellos ha crecido tanto”.

Para el período pospandemia, Hoyl asegura que las empresas tendrán que tomar la decisión de cómo aterrizar sus labores en las oficinas. “Sé que no todos pueden tomar aún esa decisión, pero tendrán que enfrentarse a lograr un equilibrio para cuando las cuarentenas no existan. Qué fracción de teletrabajo se va a quedar. Además, qué tipo de oficinas vas a necesitar para eso y qué tipo de tecnología va a soportar ese esquema, que conllevará la implementación de otras tecnologías. Videollamadas, mensajería instantánea, herramientas de colaboración y hay que empezar a planificar eso”, plantea.

Nuevas y mejores experiencias

En Laboratoria, dice, si lograron formar en 2019 a cien mujeres, en 2020 fueron 120. En Latinoamérica pasaron de 500, a 600. Pero, como son cupos limitados en sus capacitaciones, la cantidad de postulantes es la relevante en este caso. Dos años atrás la cifra de interesadas fue de 1.652 mujeres en Chile, mientras que el año pasado fueron 3.024 las que quisieron entrar a algunos de sus cursos de digitalización. “Aumentaron mucho las postulaciones, sobre todo por la pandemia y la gran cantidad de despidos. Muchas mujeres quedaron sin trabajo y se dieron cuenta que las habilidades que tenían no eran las aptas para el mercado laboral de hoy en día”, señala Hoyl.

Para cumplir con toda la demanda y, además, con las nuevas exigencia digitales del mundo laboral, Laboratoria realizará con el apoyo de Google un curso más acotado para todas aquellas mujeres que quedaron fuera de la selección final, para así poder entregarles herramientas que les permitan desarrollarse y crecer en diversos ámbitos.

Según una encuesta realizada en octubre de 2020 por Trabajando.Com, el 69% de las empresas está contratando a nuevos empleados con la modalidad de teletrabajo. Un 57% de forma permanente. Eso sí, desde el portal de empleos advierten que en 2020 se crearon un 24% menos de ofertas con respecto a 2019. Pasaron de 194 mil ofertas a 147 mil, respectivamente.

“A la hora de analizar las cifras, es importante considerar que, cuando se agrupan por trimestres, los números cambian mucho”, dice Ramón Rodríguez, gerente general de la empresa. Según explica, el primer trimestre del año pasado tuvo un 13% menos de ofertas con respecto al mismo periodo de 2019. El segundo un 63%, el siguiente un 36% menos y el último trimestre registró un alza de 16%. “Esto implica que el mercado laboral se contrajo fuertemente durante los meses más críticos de la pandemia, pero a partir de octubre a la fecha se registró un crecimiento muy fuerte, con una recuperación marcada en las últimas 15 semanas, con un 26% de mayor oferta creada respecto del año anterior”, dice el ingeniero civil.

En el ámbito digital, Rodríguez afirma que la mayoría de los trabajos pasaron a requerir competencias de este tipo, mientras que antes era solo una característica que en las ofertas aparecía mencionada como una “deseable”. Los cargos digitales más demandados en Trabajando.Com son los vinculados a los datos, tanto en Infraestructura, Desarrollo y Análisis. Les siguen los de desarrollo Full Stack y Front-End, junto con los Diseñadores de Servicios y Diseñadores UX/UI. Otras labores demandadas pertenecen al área de Marketing Digital, Digital Content Creators y trabajadores de apoyo para E-commerce. Mencionan también a los especialistas en IA y expertos en Redes Sociales.

“Más allá de los roles específicos y especialistas del mundo digital, donde cada vez se necesitan cargos, particularmente en la Analítica de Datos y toma de decisiones basada en estos, vemos una buena orientación de las organizaciones en brindar nuevas y mejores experiencias. Los roles transversales de diseño e implementación de atención de clientes por diversos canales también son demandados”, dice Rodríguez. Además, comenta que antes que buscar roles particulares, las empresas deben dotar de una infraestructura o herramientas correctas a sus trabajadores para que puedan cumplir los objetivos de estos nuevos cargos.

“Queremos transformarnos, pero pensamos que eso se hace rápido y adquiriendo capital humano, pero se requiere un proceso que es largo y cultural para lograrlo”, comenta el ejecutivo, quien luego añade: “No sacas nada con tener un Full Stack, UX, un arquitecto DevOps experto en infraestructura si no va acompañado de la creatividad del entendimiento del negocio, las personas o de una visión crítica de un abogado, etc. Si no logras armar un equipo multidisciplinario, estos siguen siendo proyectos de tecnología y no de transformación de la empresa”.

Empleos y reinvención

Ricardo Seguel, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y director del magíster en Ciberseguridad de la misma casa de estudios, dice que para poder realizar su programa, debieron de adaptar metodologías de aprendizaje en línea y de evaluación. “Se hizo en tiempo récord. Nos avisaron un domingo y el lunes estaba toda la universidad continuando sus clases normales en vivo y en línea”, dice el docente, que añade que el programa que dirige contemplaba ya algunos desafíos que impuso la pandemia, con el aumento de riesgos de exposición en línea y la privacidad de los datos.

“Todos los profesionales con formación en informática, telecomunicaciones, desarrollo de software y Apps, ciberseguridad, ciencia de datos e IA, son cada vez más demandados”, asevera Seguel, y añade que entre los perfiles más buscados están también los vinculados a Marketing Digital y los Community Manager.

“Todas las empresas e instituciones públicas necesitan canales de comunicación instantánea con sus usuarios y clientes que los bombardean de consultas y solicitudes. Por ejemplo, las AFPs, instituciones públicas, empresas de e-commerce y bancos vieron saturados sus canales de atención y tuvieron que recurrir rápidamente a chats automatizados para reducir los tiempos de espera y encolamiento de los usuarios y clientes”, recuerda Seguel.

Sobre la fuerza laboral, dice que uno de los principales desafíos de las empresas es la reinvención para quienes puedan estar quedando fuera por la implementación de la automatización, aceleración digital o su envejecimiento. “Hay una obligación del Estado y las empresas por capacitar a estas personas que están dejando sus puestos de trabajo, para así darles una nueva oportunidad laboral en áreas en las que se están demandando cada vez más especialistas en automatización, desarrollo de software y Apps, cibereguridad y BigData e IA”, plantea el docente. Y entrega un ejemplo. Amazon, hace dos años, despidió a 500 empleados de algunas de sus bodegas que fueron automatizadas, pero luego los capacitó en desarrollo de software: 350 de ellos se sumaron a la fábrica de software de la compañía y el resto pudo encontrar trabajo en otras empresas.

Desde Mercado Libre, por parte del e-commerce, señalan que la pandemia en sí no modificó su búsqueda de colaboradores, pero sí aceleró algunos de sus procesos. Con respecto a esto, Fernanda Flynn, People Head en Mercado Libre Chile, indica que dado el crecimiento exponencial en ventas tuvieron que reforzar la cadena logística, en cuanto a almacenamiento, repartidores, entre otros. En el ámbito del mundo digital, la psicóloga señala que tienen más de cinco mil trabajadores en Latinoamérica, tratándose principalmente de ingenieros que entregan soporte a áreas como Seguridad, Prevención de Fraude, Business Intelligence, Machine Learning, Infraestructura, entre otros.