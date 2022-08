El Café Diario: Apuestas y proyecciones para el plebiscito: el modelo de Pepe Auth

A medida que el plebiscito constitucional del 4 de septiembre se acerca, las encuestas comienzan a leerse no sólo en sus diagnósticos del estado de las cosas, sino también en sus tendencias, con la pregunta de cuánto puede pasar hasta la fecha de la votación como para alterar el resultado proyectado. Pero no son el único instrumento que intenta predecir la suerte de la propuesta constitucional. En un ejercicio que ya ha hecho antes, el ex diputado y hoy analista electoral Pepe Auth analiza los resultados de las últimas elecciones -en este caso la segunda vuelta presidencial- y a partir de ahí realiza un ejercicio con el que proyecta lo que ocurriría en septiembre.

En ese análisis, Auth sitúa la votación del Rechazo en un 53,6% y la del Apruebo en un 46,4%. Una diferencia porcentual que parece ajustada, pero que, en su proyección, no deja demasiado margen para que se den vuelta las cosas. Además, en un escenario de voto obligatorio, Auth proyecta la participación de 9,2 millones de personas. Esto representa un 14% más que la votación de la segunda vuelta presidencial. ¿Cómo llega a esos números? ¿Qué factores inciden y en qué medida en su proyección?Hoy en El Café Diario conversamos sobre esto con Pepe Auth.