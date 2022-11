15/N: historia oral de un acuerdo Capítulo 2: Las historias no contadas

Las jornadas de negociaciones para arribar a un acuerdo que diera inicio a un proceso constituyente fueron tensas y de duros debates, a tres años de ese momento, los protagonistas de las conversaciones recuerdan anécdotas y hechos desconocidos de aquellas horas.

Llamados inesperados, reuniones imprevistas y originales fórmulas para materializar el acuerdo forman parte de aquellas negociaciones.

El exvicepresidente del Senado, Alfonso de Urresti (PS), recuerda cómo evitaron filtraciones y que el texto se discutiera fuera de las mesas de negociaciones: “Todo lo hacíamos a través de un pendrive. Cada uno de los párrafos que se redactaba se guardaban en el pendrive y se le pasaba a la persona que tenía que imprimir el texto que íbamos trabajando, así evitamos que el documento circulara masivamente durante las negociaciones”.

En uno de los baños del Senado la tarde del 14 de noviembre de 2019 tuvo lugar un encuentro clave para que prosperara el acuerdo. Así lo describe el senador Juan Antonio Coloma (UDI), uno de los protagonistas de esa escena: “Esa tarde me encontré en el baño en un momento determinado con el actual presidente Gabriel Boric. Le comenté: Qué complicado lo que estamos enfrentando, no pudiendo llegar a un entendimiento clave para que subsista la democracia. Él me dice: Te encuentro toda la razón, me parece increíble. Así surgió la conversación sobre qué cosas eran decisivas para cada sector. Tal vez, el hecho de no estar en una mesa de negociaciones tensa, de no tener las cámaras encima, hizo que uno y otro dijéramos sí ustedes tal cosa, y si nosotros tal otra… Y ahí nos dimos cuenta de que sí se podía. Gabriel Boric me dice de pronto, ‘ya velo tú con tu gente y yo lo hablo con la mía’. Yo hablé con mi partido, con la gente de Chile Vamos y todos dijeron que era razonable”.

El senador Álvaro Elizalde (PS), quien entonces presidía al Partido Socialista, recuerda también que “en la sala de la vicepresidencia fue donde se conversaron los detalles últimos, ya se había llegado a acuerdo, pero era necesario establecer ciertas precisiones en la redacción, por lo tanto nos concentramos, nos reunimos todos en esta sala. Habían dos computadores uno que estaba con la exsenadora Ena von Baer otro que estaba con el exdiputado Miguel Crispi que iban tomando nota del acuerdo y ahí se hicieron ciertas precisiones, por ejemplo, el plebiscito originalmente iba a tener dos opciones, Sí y No, y ahí se acordó que fueran opciones distintas: Apruebo y Rechazo, para que no tuvieran vinculación con el Plebiscito del 88″.

Fue una jornada muy extensa. El acuerdo se dio a conocer pasadas las tres de la madrugada. El entonces timonel de la DC Fuad Chahín recuerda: “Yo tenía a los móviles de Chilevisión afuera del Congreso para llevarme al programa (”La Divina Comida”) y estaban en la casa de Andrés de León y yo dije “lo siento” (…) partía la grabación tipo 7 de la tarde y eran las 11 de la noche y estaban todos esperándome para grabar el programa y dije “saben que ya no llego” y como a las 12 partió esa Divina Comida y fue el primer capítulo en que no llegó un asistente y me tenían en una imagen ahí en un I-pad”.