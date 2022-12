A casi tres meses de salida de Abbott y tras fallidas nominaciones en el Senado: fiscal nacional (s) asegura que “el Ministerio Público está funcionando plenamente”

“El Ministerio Público está funcionando plenamente”, dijo este martes el fiscal nacional (S), Juan Agustín Meléndez desde el Palacio de La Moneda. Su declaración se dio luego de que le preguntaran si la “falta de certeza” sobre la próxima jefatura del Ministerio Público -que suma 80 días de subrogancia- ha afectado a la institución.

Y es que el Senado ha rechazado en dos oportunidades las nominaciones realizadas por el Presidente Gabriel Boric para liderar el ente persecutor. Primero fue la carta de José Morales y, luego, la abogada Marta Herrera.

Ante ese escenario, el también fiscal regional de Los Ríos, quien asumió el máximo cargo en subrogancia el primero de octubre de este año, cuando finalizó su periodo Jorge Abbott, afirmó que el Ministerio Público no ha dejado de cumplir sus labores.

“Hemos hecho todas las reuniones, todos los trabajos que hay que realizar, todas las coordinaciones”, expresó tras participar de la presentación de la Política Nacional contra el Crimen Organizado.

“Hemos enfrentado todos los temas, hemos participado en todas las instancias legislativas en el Senado y en la Cámara de Diputados, hemos visto las mesas de crimen organizado en el norte, en el sur, la Macrozona Sur sigue funcionando”, complementó Meléndez.

Seguidamente, subrayó que “no ha existido alguna queja, algún problema en estos últimos tres meses de funcionamiento de Ministerio Público sobre que no hayamos hecho algo, que hayamos dejado de hacer algo, alguna crítica”, y remarcó que “yo por lo menos no la he escuchado”.

En ese marco, enfatizó que “hay un fiscal subrogante hoy que dirige al Ministerio Público con energía, con fuerza y con convicción”.

Meléndez es uno de los candidatos a fiscal nacional que integran la quina elaborada por la Corte Suprema y que continúa en la carrera para liderar el Ministerio Público. Su nombre se sumó junto al de Nayalet Mansilla, luego de que el Senado rechazara la nominación de Morales.

Gobierno: “Lo que se debilita es la capacidad del Estado de perseguir el delito”

Desde el gobierno han asegurado, en diferentes ocasiones, que las fallidas nominaciones para liderar la fiscalía nacional en el Senado debilitan el trabajo de la institución, principalmente en materia de persecución del delito.

Durante la presentación de la Política Nacional contra el Crimen Organizado, de hecho, fue el propio Presidente Gabriel Boric quien advirtió sobre ese punto y aprovechó la instancia para cuestionar la decisión de la Cámara Alta.

“Cuando el crimen organizado ve debilidad en las instituciones del Estado..., y permítanme decirles, creo que lo que ha hecho el Senado es demostrar una debilidad en materia de la Fiscalía Nacional, se termina facilitando la acción de los delincuentes”, expresó el jefe de Estado.

Horas antes, y en una línea similar, la ministra de Justicia, Marcela Ríos expresó: “Acá lo que se debilita y lo que nos preocupa es la capacidad del Estado de perseguir el delito, eso es lo que está en cuestión”.