A horas de que comience el periodo de propaganda electoral: Congreso despacha a ley proyecto que regula financiamiento de campañas en el plebiscito

A pocas horas de que comience el periodo de propaganda electoral y tras ser aprobado durante la mañana en la Cámara de Diputados, la tarde de este martes el Senado despachó a ley el proyecto que regula el financiamiento de las campañas en el plebiscito.

La iniciativa -que requería ser apoyada por tres quintos de los legisladores en ejercicio- fue respaldada por 38 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

El texto que fue refrendado por los legisladores, fue el que emanó de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que realizó algunas modificaciones al acuerdo original que en esta materia alcanzaron tanto senadores de oposición como del oficialismo el pasado viernes.

La polémica indicación que marcó la votación

Justamente estos cambios que se introdujeron en la Comisión de Constitución de la Cámara fueron motivo de polémica durante la sesión.

Específicamente, el senador Alfonso de Urresti (PS) solicitó que la indicación presentada por los diputados René Saffirio y Gabriel Boric que fue aprobada en la mañana por la Cámara -la que aumentó el aporte que pueden realizar las personas naturales a las organizaciones de la sociedad civil a 500 UF (originalmente era de 200 UF)- se votara por separado.

Sin embargo como esta solicitud por separado de dicho artículo no fue acogida por la mesa del Senado, De Urresti anunció que se abstendría de respaldar todo el proyecto.

“Se produjo un error grave (...) me he cansado de tener que votar por el mal menor. Aquí se ha transgredido gravemente un principio y se produce un saco sin fondo y no sabemos para qué organizaciones llegarán estos fondos”, expresó molesto.

Posteriormente, varios parlamentarios, tanto de la oposición como del oficialismo, también dejaron constancia de sus reparos a esta indicación porque tampoco compartían que el articulado estableciera que las organizaciones de la sociedad civil -sin fines de lucro- podían recibir estos " elevados” aportes cumpliendo con el único requisito de estar inscritas ante el Servicio Electoral (Servel).

Esto provocó que Yasna Provoste, Carlos Montes y Alejandro Navarro también se abstuvieran al momento de votar todo el proyecto.

Detalles del proyecto

En concreto, el proyecto establece que el límite total de los aportes individuales que realicen personas naturales a organizaciones de la sociedad civil destinados a las campañas serán de 500 UF, al igual que a los partidos políticos. En el caso de los parlamentarios independientes, éste será de 60 UF.

Además, el proyecto consigna que el límite del gasto electoral para el conjunto de los comandos o partidos políticos se calculará para cada una de las opciones sometidas a plebiscito y será el que resulte de multiplicar 0,005 UF por el número de electores habilitados a la fecha de convocatoria a plebiscito.

El límite individual para cada colectividad se determinará aplicando la proporción de votación obtenida en la última elección de diputados incluidos los independientes asociados. Los partidos políticos que no hubieren participado en ella tendrán el mismo límite que le corresponda al partido que hubiere obtenido la menor cantidad de sufragios.

En tanto, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, el límite por cada opción plebiscitada, será el que resulte de multiplicar 0,0003 UF por el número de electores habilitados a la fecha de convocatoria a plebiscito.

El proyecto además regula la propaganda electoral por medios digitales. En esta sentido, establece que “los contratos que celebren los partidos políticos, parlamentarios independientes o las organizaciones de la sociedad civil para la utilización de plataformas digitales, deberán ser informados por dichas instituciones al Servel y publicados por el Servel”.

En este sentido, el Servel podrá requerir esta información a los proveedores de medios digitales que deberán remitir al mismo organismo “la identidad y los montos involucrados de todo aquel que contrate propaganda electoral, en la forma y plazos señalado por el Servel”. Esta información será publicada en la página web de dicho Servicio, la que deberá ser actualizada diariamente.