A su llegada de Europa: Presidente Boric se traslada la mañana de este martes a Curanilahue

Como lo anunció desde Suecia el pasado viernes, el Presidente Gabriel Boric se trasladará a Curanilahue a la llegada de su gira por Europa.

La comuna fue una de las más afectadas por el sistema frontal que se desarrolló la semana pasada en la zona centro y sur del país.

“Fue una lluvia muy intensa en donde tenemos varias viviendas damnificadas, en particular en la región del Biobío, en particular en Curanilahue, en San Rosendo, hay algunos desprendimientos de árboles en el sector de Farellones, pero ya está desplegado todo el equipo de ayudas tempranas para poder realizar las fichas que correspondan y que la ayuda llegue lo más rápido posible a todos quienes lo necesiten”, dijo el Jefe de Estado tras monitorear la situación desde el país europeo la semana pasada.

Autoridades visitan zonas afectadas por sistema frontal (Curanilahue). Foto: X @DPRBiobio

De acuerdo a fuentes de Presidencia, el Mandatario viajará a Curanilahue este martes por la mañana, luego de la reunión que sostendrá en La Moneda con su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, programada para las 8.30 horas. El Presidente uruguayo viene al país para participar del homenaje al fallecido exmandatario Sebastián Piñera, organizado por el grupo Libertad y Democracia.

Cabe consignar que Boric y su comitiva iniciaron el viaje de regreso desde París, Francia -su último destino en el periplo por el viejo continente- este lunes a las 14.00 (hora de Chile), por lo que se estima que debería aterrizar en territorio nacional a eso de las 3.00 horas.

El equipo de Presidencia se encuentra afinando los últimos detalles de lo que será el traslado del Jefe de Estado a la zona afectada, que podría sumar visitas a otras comunas que sufrieron daños con las lluvias y el viento.

De hecho, en esta jornada la alcaldesa de Arauco, Elizabeth Maricán, solicitó que el Mandatario visite su comuna. “El nivel de afectación y peligro que existe” en la zona, “incluso en el tránsito es grave”, dijo en diálogo con Radio ADN, e hizo un llamado para que Boric “pase a ver y a conocer las condiciones y además para poder hacer un levantamiento”.

Presidente Boric monitorea desde Europa.

La alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos, en tanto, el viernes pasado reveló que tuvo un contacto telefónico con el Presidente, en donde le preguntó sobre si se podía acercar a la zona, para hablar sobre la emergencia al mediano y largo plazo.

“Para esa conversación queremos tener al Presidente acá porque debe poner a disposición a todos sus equipos para que conversen entre ellos. No es posible que el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que evaluar esta rentabilidad, no converse con su par del Ministerio de Obras Públicas o su par de Vivienda, y le diga que hay proyectos que no se les puede exigir lo mismo en Curanilahue que en Santiago”, sostuvo.