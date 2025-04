Abanderados oficialistas se desmarcan de Jara por dichos sobre Cuba y se reabre debate para fijar criterios por primarias

“Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro”. La respuesta de la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, que entregó en CNN Chile sobre lo que ocurre en ese país y la negación de la existencia de una dictadura no dejó indiferente al resto del oficialismo. Se trata de la primera pugna entre los aspirantes a La Moneda dentro de la alianza de gobierno.

Para Jara, según contó en la misma entrevista, si bien “hay un partido único, no es el único sistema así, creo que cada pueblo tiene que definir su gobierno, pero a mi lo que me alerta más de esta situación internacional es que la principal consecuencia que se vive en el pueblo cubano (…). Está omitida en el debate, y eso es cómo están viviendo los cubanos y las cubanas hoy, que están en una situación muy compleja por una decisión de EE.UU. que realmente los tiene asfixiados”.

Los dichos de la exministra del Trabajo no cayeron nada bien en el Socialismo Democrático, coalición que en el pasado ya había exigido al PC condenar las violaciones a los derechos humanos en el país que sea. De hecho, en febrero pasado, el presidente del PPD, Jaime Quintana, planteó que “se deben fijar criterios con respecto a las candidaturas”. En esa ocasión, lo dijo por la posibilidad de que Daniel Jadue asumiera ser la carta presidencial de los comunistas.

Hoy, en vista de los dichos de la extitular de Trabajo, la idea de fijar criterios vuelve a cobrar fuerza. El vicepresidente del PPD, Cristóbal Barra, reiteró que “el respeto a la democracia y los derechos humanos en todo el mundo es una línea roja para nosotros”.

Además, Barra recordó que “ese trabajo (sobre los criterios) ya se está avanzando en la comisión programática de todos los partidos, desde la DC al PC”.

Esa comisión, que ha funcionado semanalmente desde febrero, sesionó ayer, de forma telemática. Ahí el PC tiene como representante a Fernando Carmona. De acuerdo a distintos integrantes de la mesa, él no ha levantado reparos cuando se ha mencionado la idea de incluir el respeto irrestricto a los derechos humanos como principio.

La candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, también entró a la discusión. Desde Iquique, la exministra del Interior planteó que “Cuba no cumple con ninguno de los requisitos de una democracia”.

Mientras que la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, afirmó que “el régimen cubano no tiene elecciones periódicas, no hay alternancia en el poder, hay restricción de libertades individuales. Claramente, no hay estándares democráticos allí”.

Por su parte, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, afirmó que “nosotros hemos dicho que los derechos humanos y la democracia se defiende todo tiempo y todo lugar, es algo que está en la base de nuestra ideología. Es fundamental que en eso tengamos acuerdo todos”.

En ese sentido, planteó que “el Socialismo Democrático tiene que ser capaz de aunar las fuerzas para hacer prevalecer criterios del mundo de la socialdemocracia. En el oficialismo deberíamos estar todos dispuestos a cumplir esos criterios”.

Urzúa fue un paso más allá y sugirió que la postura del PC con respecto a regímenes como Cuba y Venezuela ponen en duda la idea de formar una lista única en las parlamentarias. “Es un elemento que vamos a tener que observar y conversar con nuestros aliados más cercanos”, advirtió.

En tanto, el líder del Partido Radical, Leonardo Cubillos, sostuvo que en el trabajo que resulte de la comisión programática “estará incorporado el respeto y fortalecimiento de la democracia”. Y reconoció que “claramente tengo una diferente apreciación del régimen cubano”.

Fuera del Socialismo Democrático también se tomó distancia de Jara. El abanderado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, aunque no respondió directamente si considera o no que es una dictadura, afirmó -en Radio CNN- que “han pasado 70 años desde que empezó la revolución cubana. Y hoy día ciertos estándares democráticos les son exigibles. Hoy día en Cuba no es posible ser oposición, no hay libertad de prensa, no hay capacidad de ser oposición dentro del Congreso, porque hay partido único. Y para mí eso no es una democracia”.

Mientras que el diputado y candidato de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, dijo a La Tercera que “yo creo que no es democracia”.

Y añadió: “Me gustaría que ojalá esto se debatiera, sea parte de lo que tenemos que debatir por las diferencias que tenemos también dentro de los partidos que vamos a la primaria. Y bienvenido, yo respeto las posiciones de todos, obviamente también del Partido Comunista, pero a mí no me pueden decir que es democracia algo que no es democracia”.

Con todo, y a pesar de la diferencia con Jara, distintas fuentes en el oficialismo descartaron que la postura sobre Cuba haga peligrar la realización de la primaria entre los candidatos de la alianza de gobierno. Algunos, incluso, plantean que esto será parte de lo que se discuta públicamente cuando comiencen los debates presidenciales.

La (no) postura del gobierno

La postura de la exministra del Trabajo también salpicó al gobierno. Y tanto su vocera subrogante, Aisén Etcheverry (FA), como el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), fueron requeridos sobre este tema, aunque las respuestas no terminaron por aclarar la postura del Ejecutivo sobre si considera que en Cuba rige o no una dictadura.

La primera en entregar una respuesta fue Etcheverry. Sobre lo que planteó Jara, la secretaria de Estado dijo que “los candidatos tienen el espacio y es parte de lo que promovemos siempre cuando hablamos de una primaria amplia, de plantear sus posiciones y de abrir ese debate”.

Sin embargo, en dos oportunidades se le preguntó si para el gobierno chileno, Cuba es o no una dictadura. “Las posiciones en materia internacionales las define el Presidente de la República y en esa materia hemos sido claros”, señaló.

Luego, agregó que “el gobierno ha sido muy claro en esta materia, el propio Presidente se ha referido a ello y nosotros no tenemos nada nuevo que agregar respecto de ese punto en este momento”.

Minutos más tarde fue el turno de Elizalde. Primero, el ministro afirmó que “la postura del Presidente Boric en materia de derechos humanos es de público conocimiento en Chile y en todo el mundo y ha sido explícito sobre la materia”.

Y ante la insistencia de la prensa, añadió: “El Presidente ha sido explícito sobre la importancia de respetar los derechos humanos en todo el mundo”.