Acusación Constitucional contra ministro Figueroa: Comisión revisora elige al diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida como presidente de la instancia

Este miércoles fue constituida la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien será notificado este viernes. La instancia dará inicio a sus labores el lunes 26 de julio a las 15 horas, para luego llevar a cabo sesiones diarias con invitados a exponer.

Ayer martes se eligió por medio de un sorteo con tómbola a los parlamentarios que integran la comisión. De esta manera, los elegidos fueron Marisela Santibáñez (PC), Tomas Fuentes (RN), Enrique Van Rysselberghe (UDI), Juan Manuel Fuenzalida (UDI) y Guillermo Ramírez (UDI) como miembros de la comisión.

Dado que la mayoría de los integrantes pertenecen a la coalición oficialista, los votos dieron la presidencia de la instancia al diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida. “Como miembros de la comisión no solamente tenemos que invitar a las diferentes personas que quieran participar y quieran hablar sobre el tema, sino que debemos generar todas las garantías para que los integrantes de esta instancia tengan el derecho a convocar a diferentes personas”, dijo el diputado tras la reunión.

“Por eso, definimos una forma de trabajo continua con un horario establecido y siempre manteniendo la puerta abierta, en este caso, para que el ministro de Educación pueda hacer su defensa y descargos respecto a este escrito que contiene la acusación constitucional”, dijo el parlamentario UDI, añadiendo que esperan cumplir los plazos e indicaciones establecidos.

“Se acaba de constituir la comisión que revisará la Acusación Constitucional contra Raúl Figueroa. La UDI es mayoría y se quedó con la presidencia. Trabajaremos en conjunto con Marisela Santibáñez, única integrante de oposición. La educación se defiende!”, expresó la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas, una de las impulsoras del libelo.

“Si es que la Acusación Constitucional en la comisión finalmente se cae es porque no hay los argumentos suficientes para que prospere”, dijo el diputado Guillermo Ramírez. “Nosotros desde ya hemos establecido un acuerdo en que los invitados se van a dividir entre quienes acusan y quienes defienden, para dar garantía de que la comisión hace bien su trabajo”, agregó.

Consultado por la posibilidad de que la acusación no siga su curso, dado que la comisión está integrada por cuatro parlamentarios oficialistas de un total de cinco, Ramírez explicó que “El texto de la acusación lo recibimos hace unas horas atrás, no conocemos el detalle del contenido, pero sí le podemos adelantar -de lo que hemos oído de quienes firmaron este líbelo-, que me parece que ninguno de los tres capítulos tiene fundamento”.

La instancia deberá escuchar a quienes impulsan la acusación, así como también a la defensa del secretario de Estado, el comité deberá emitir un informe, el cual no tiene un carácter vinculante, sino más bien de ‘recomendación’ para cuando la sala deba votar el libelo.

En caso de que la acusación sea visada por ambas cámaras, el ministro se verá obligado a dejar su cargo y quedará con la inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos.

Ayer en la mañana un grupo de diputados de oposición presentó el libelo contra Figueroa en la cual se establecen tres capítulos acusatorios: vulneración del derecho a la educación, vulneración de los trabajadores de la educación y amenaza a la vida e integridad física y psíquica.

Los diputados que firmaron el libelo acusatorio quedaron inhabilitados de participar del sorteo, así como quienes son parte de la mesa de la Cámara Baja.