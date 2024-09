Acusaciones a supremos toman vuelo: republicanos se abren a apoyar libelos

En las habituales reuniones de almuerzo de este martes las distintas bancadas de diputados comenzaron a decantar posiciones respecto de cómo votarán las tres acusaciones constitucionales paralelas presentadas contra ministros de la Corte Suprema.

La primera acción fue ingresada por Chile Vamos contra los jueces Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. La segunda fue presentada por la DC con el apoyo del oficialismo contra el magistrado Jean Pierre Matus. Y el tercer libelo fue redactado por la alianza gubernamental contra la misma Vivanco.

En vista de que los escritos tienen argumentaciones distintas, cada acusación se votará por separado, como paquetes, sin posibilidad de ser divididos, aunque vayan dirigidas contra dos supremos.

En este escenario de libelos promovidos por los principales bloques políticos (Chile Vamos, por un lado, y el oficialismo más la DC, por el otro), la aprobación de estas presentaciones dependerá de cómo voten grupos no alineados. Dado que los principales conglomerados no tienen la mayoría, los partidos Republicano, Social Cristiano y Demócratas, además de los independientes, tendrán la voz definitiva. En el caso del libelo contra Vivanco y Muñoz también será incidente el voto de los siete miembros del grupo DC-Independientes, que formalmente solo apoyan las otras dos acusaciones.

Por mientras, en la bancada socialcristiana (conformada por tres militantes y cuatro independientes), al menos ya existe una apertura preliminar de apoyar las tres acusaciones, a pesar de que prefieren no adelantar públicamente su postura.

En la bancada republicana (integrada por 13 diputados) existe una cautela similar, sin embargo, el jefe de ese comité, el diputado Luis Sánchez, dio al menos una señal de que como partido no avalarán actos irregulares en el Poder Judicial. “Si se demuestran los hechos que han sido presentados en la prensa, por supuesto lo que correspondería sería aplicar todo el rigor de la ley y sancionar su destitución”, dijo Sánchez, quien añadió por ahora van a esperar que culmine el trabajo de las comisiones revisoras (cada una integrada por cinco diputados) donde participan miembros de la bancada republicana.

“Los republicanos tenemos definiciones bien claras. No vamos a permitir que se sigan generando situaciones de corrupción y faltas a la probidad en ninguno de los poderes del Estado. Hemos exigido que se aplique el máximo rigor de la ley a los implicados, sean particulares, sean jueces o ministros de corte, pero lo que corresponde es que las comisiones que se han conformado, investiguen bien los hechos”, comentó el jefe del comité del Partido Republicano.

La bancada Demócratas-Independientes (integrada por siete diputados) también tendrá otro conjunto de votos decisivos.

Algunos de sus integrantes admiten en privado que apoyarán las tres presentaciones, sin embargo, el diputado Miguel Ángel Calisto (Ind. Demócratas), quien posiblemente presidirá la comisión revisora de la acusación contra el juez Matus, públicamente ha revelado su poco convencimiento con ese libelo, pero no así con los que están dirigidos contra Muñoz y Vivanco. “En mi caso particular siempre he aplicado un criterio muy estricto en materia de acusaciones constitucionales. En este momento, con los antecedentes que cuento no puedo argumentar a favor de una acusación al ministro Matus. El libelo aborda temas que son más bien de reproche ético, pero no de notable abandono de deberes (causal exigida para destituir a un alto magistrado). Yo veo incluso mayores elementos jurídicos en las acusaciones de los ministros Muñoz y Vivanco, evidentemente”, dijo Calisto.

Pese a ello, aun cuando se desmarquen algunos votos de Demócratas, el libelo contra Matus no correría riesgo, ya que tiene otro colchón de apoyos en la bancada UDI que ya comprometió su respaldo como gesto a la DC.