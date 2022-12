Acusan un proceso irregular y arbitrario: renuncian integrantes de la directiva de Juventud RN y apuntan contra el expresidente Javier Molina

Tras acusar un proceso irregular y arbitrario, cinco integrantes de la mesa directiva nacional de la Juventud de Renovación Nacional (RN) presentaron su renuncia irrevocable.

Mediante una carta, Diego Silva -que se desempeñó como presidente subrogante-, y los vicepresidentes Gissel Soto, Tamara Calfil, Daniela Vielma y Dimple Keswani apuntaron contra el extimonel de la directiva, Javier Molina, quien fue imputado por conducir, en julio, en estado de ebriedad con resultado de daños.

Los exintegrantes de la mesa directiva acusaron que Molina, el 23 de noviembre cuando se encontraba suspendido de su cargo, decidió “comunicar un cambio en el cuadro de subrogancia, sin previo diálogo o acuerdo con quienes integramos la directiva”, mientras Silva ejercía la presidencia subrogante.

“Lamentablemente, la falta de comunicación dentro de nuestra mesa ha sido una constante durante este periodo, generando desconfianzas”, expresaron en la misiva.

Seguidamente, explicaron que en dicha instancia “que, por lo demás, consideramos irregular y totalmente arbitraria” se anunció la incorporación de vicepresidentes a la mesa.

“Cabe destacar que en dicho encuentro virtual no se encontraba la totalidad de los integrantes, no se puso en conocimiento al presidente (s) actual de la fecha, no hubo mayor justificación de tales cambios y tampoco una formalidad de escrito solicitado previamente”, recalcaron.

Así, junto con aclarar que la renuncia no se relaciona con los nuevos nombres designados que integrarán la directiva, manifestaron que “la decisión responde a la falta de criterios, al proceso arbitrario y faltas de respeto en que ha incurrido constantemente Javier Molina hacia los integrantes de la directiva que hoy renunciamos”.

“No podemos avalar decisiones que incluyan formas de trabajo que no nos representan, con malas prácticas políticas que queremos erradicar desde las bases de la juventud”, agregaron.

Además de presentar la renuncia, los exvicepresidentes solicitaron “con carácter de urgencia” a la directiva nacional de RN, liderada por el senador Francisco Chahuán, convocar a elecciones internas del estamento de la Juventud del partido, “con el objetivo de desentrañar de una vez por todas las malas prácticas dentro de nuestro estamento”.