Boric se abre a la idea de un órgano mixto que redacte la nueva Constitución: “Es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo”

El Presidente Gabriel Boric, en medio de la promulgación de la Ley de Presupuesto 2023, envió nuevamente un mensaje a los partidos políticos que llevan adelante el proceso constituyente 2.0.

Desde el Patio de las Camelias del Palacio de La Moneda, el Mandatario advirtió que la discusión -que se ha extendido por tres meses- no puede seguir dilatándose e instó a las fuerzas políticas a lograr un acuerdo constitucional.

“Quiero aprovechar este momento para instar a todas las fuerzas políticas a que cerremos un acuerdo y avancemos de manera significativa en estos últimos dos meses antes del cierre legislativo”, comenzó diciendo.

Seguidamente, afirmó que como gobierno están enfocados “en la gestión para enfrentar las urgencias de la ciudadanía”, pero advirtió que “eso no puede quitar de vista los problemas estructurales que tenemos en Chile”.

“Por eso, no podemos seguir dilatando más la discusión constituyente. Nuestra patria, nuestros ciudadanos, requieren certezas, y la verdad es que la negociación constitucional entre los partidos se está extendiendo más de la cuenta”, puntualizó.

“Les quiero pedir un esfuerzo y me consta que lo ha habido en estos últimos días por parte de los diferentes actores, pero no podemos seguir dilatando este asunto. Por lo tanto, por sentido de responsabilidad para tener un nuevo pacto social para todos quienes hicieron campaña pidiendo una nueva Constitución, les digo: no podemos seguir esperando”, enfatizó Boric.

El jefe de Estado, luego, se refirió al principal nudo que no han podido destrabar las fuerzas políticas y que entrampa la negociación: el mecanismo que redactará la nueva Constitución.

El Presidente, quien ha defendido la conformación de un órgano 100% electo, al igual que el oficialismo, esta mañana se abrió a la posibilidad de que sea una fórmula mixta -idea que respalda la oposición- la que se encargue de elaborar la propuesta constitucional.

“Nosotros desde la alianza de gobierno hemos defendido con mucha fuerza el principio democrático, y entendemos que para la actual oposición es importante el tener una convención mixta, en donde existan expertos designados por el Congreso. No es lo que a nosotros como alianza de gobierno nos gustaría, y hemos defendido hasta el final la importancia de un órgano 100% electo”, reconoció.

“Sin embargo, también como Presidente de la República, tengo la convicción que es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo”, admitió.

Y agregó que “por eso insto a que, para entregarle certeza a la ciudadanía, para enforcarnos todos en las prioridades que tiene nuestro pueblo, los partidos políticos estén a la altura de las circunstancias y seamos capaces de entregarle un mecanismo claro, concreto, con más democracia para la concreción de un nuevo pacto social a nuestro país”.

En la ocasión, el Mandatario también reconoció el trabajo “mancomunado” de la alianza de gobierno durante la negociación constitucional y destacó el diálogo con la oposición.

El martes, los representantes de partidos políticos se reunieron nuevamente para intentar arribar a un acuerdo constitucional. Las tratativas en la sede del Congreso Nacional en Santiago se extendieron por casi 11 horas, desde las 10 de la mañana, y culminaron sin un consenso.

El principal objetivo de la jornada fue calibrar la proporción que tendrá el órgano mixto. Si bien no es el mecanismo que defiende el oficialismo, los partidos de gobierno solo aceptarán esa fórmula en la medida en que la proporción de redactores electos sea notoriamente mayor a la de los expertos designados por el Congreso.

Ese nudo será, por lejos, el más complejo de destrabar, ya que ambos bloques -oficialismo y oposición- sienten que han cedido lo suficiente como para seguir dando concesiones a la contraparte.