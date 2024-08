Alcaldesa Ríos responde con capturas de pantalla a Sebastián Sichel, quien negó haber sido contactado tras agresión en Ñuñoa

Este viernes, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, respondió al candidato de Chile Vamos por la comuna, Sebastián Sichel, luego de que este fuera agredido en un acto de campaña.

El mismo día en que ocurrió el hecho, la jefa comunal indicó a través de su cuenta en X que “me comuniqué personalmente para manifestarle mi rechazo a este tipo de situaciones”.

Tras esto, Sichel en conversación con Radio Agricultura, desmintió a la timonel de Ñuñoa, señalando que “dice que condena la violencia y que habló personalmente conmigo, pero nunca habló conmigo, no me llamó. Ella puso en Twitter (hoy X) que había hablado conmigo, y esa deshonestidad me parece brutal”.

Debido a esto, la alcaldesa Ríos se manifestó nuevamente por X, donde compartió imágenes de su conversación con el candidato de Chile Vamos, además de mostrar su registro de llamadas. “Lamento tener que hacer esto, pero acá tengo el pantallazo de cuando tomé contacto contigo intentando llamarte Sebastián Sichel y los mensajes que te mandé para saber si estabas bien porque no contestaste”, expresó.

“Como alcaldesa tengo muchas responsabilidades, ese día, junto al equipo municipal estuvimos en terreno enfocados en la emergencia, preocupada de la gente que vive en Ñuñoa. Tal y como lo mencioné ese día, reafirmo mi compromiso con la democracia y mi condena a la agresión que sufriste”, añadió.