Alcaldesa Ripamonti desdramatiza rechazo del Servel a su candidatura y anuncia que apelará a la resolución

Luego de que el Servicio Electoral (Servel) rechazara su candidatura a la reelección, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA) desdramatizó lo ocurrido y anunció que la apelación para revocar la determinación ya se está formulando.

De acuerdo con el Servel, fueron tres los aspectos normativos que no se cumplieron para validar su candidatura, todos relacionados a la declaración jurada que presentó en el proceso de inscripción.

El primer punto impugnado guarda relación con que la declaración jurada no estaría suscrita ante un notario. En segundo lugar, el declarante -en este caso, la alcaldesa Ripamonti- no habría firmado el documento, y por último, que la declaración jurada no señala fecha de otorgamiento.

En entrevista con Meganoticias, la alcaldesa exhibió los documentos timbrados que acreditan la inscripción de su candidatura: “Nosotros trajimos los papelitos para que ustedes puedan darse cuenta. La resolución del Servel dice que faltaban los timbres notariales de las declaraciones juradas. Esto es un documento simple que acredita, entre otras cosas, que uno es chileno, en fin, lo que te piden constitucionalmente para poder ser candidato. Y esto consta desde el 22 de julio, porque esto se hace con tiempo, con todos los timbres”.

En ese sentido, la jefa comunal enfatizó en que “esto ocurre normalmente, nos pasó también en el 2021, y ahora le está pasando no solo a la alcaldesa Ripamonti, le esta pasando a más de 50 candidaturas”.

“Ahora lo que viene y lo que es natural, es una instancia de apelación, se acredita lo que no sabemos por qué no se consideró por el Servel y ya está, así que tranquilidad a todas las personas que se asustaron muchísimo. La apelación se está formulando”, informó.

La alcaldesa cerró su intervención aseverando que “el Servel es un organismo serio, hay que identificar lo que ocurrió, hacer la apelación y ya está. Esto es normal, pasó el 2021, pasó ahora, hay 50 candidatos en todos el país a los que les pasó. Y darles la tranquilidad de que hicimos todo de manera adecuada y hay que ver que ocurrió no más”.

Posteriormente, al ser consultada esta vez por T13, sobre si la resolución del Servel podría traer repercusiones en los resultados de los comicios de octubre, Ripamonti contestó: “En ningún caso. Nuestro trabajo es el mayor responsable del resultado ese día. Hemos trabajado junto a la comunidad”.

Foto: Dedvi Missene.

Figuras de oposición critican a Ripamonti

Tras conocerse la resolución del Servel, figuras de oposición criticaron a la alcaldesa.

El candidato de la oposición, el arquitecto Iván Poduje expresó a través de X: “No hacen nada bien. Por eso Viña está como está”.

En la imagen, el candidato a la alcaldía de Viña del Mar, Iván Poduje. Foto: Luis Sevilla

Por su lado, el diputado Andrés Longton (RN)-representante del distrito 6, que abarca 26 comunas de la Región de Valparaíso- aseveró que el rechazo a la candidatura de Ripamonti “refleja la inoperancia del municipio y también de la alcaldesa, que es precisamente el reflejo de lo que hoy día es Viña del Mar”.

“Si no es capaz de acompañar declaraciones juradas, imagínense las gestiones más complejas que tiene que enfrentar Viña del Mar todos los días, las cuales lamentablemente no se han llevado a cabo de manera eficiente”, cerró Longton.

El diputado Andrés Celis (RN) -representante de Viña del Mar y once comunas de la Región de Valparaíso- comentó: “No me extraña que su candidatura a la alcaldía de Viña del Mar haya sido inscrita de manera errónea. Y eso se traduce en lo que ha sido su gestión, es decir, ni siquiera se preocupa de lo que es lo más importante para ella, según lo ha señalado, continuar con su plan para Viña del Mar (...) No tiene presentación, pero sí una justificación, que es la continuidad a la paupérrima gestión amateur, que parece más de un centro de alumnos que de una autoridad alcaldicia”.