“Algo nos están diciendo”: Los guiños que Tohá lanzó a los votantes de oposición

“Hay una ola de ultraderecha y de populismo que es sintomática de un malestar profundo. Hay temores y frustraciones que el pensamiento progresista no ha sabido recoger”.

Con esta deducción y con una alusión directa a los votantes de oposición, la abanderada presidencial del PPD-PL-PR, Carolina Tohá, se dirigió a sus adherentes en la antesala a la inscripción de su precandidatura presidencial.

En un discurso, pronunciado a eso de las 19.30 horas en las inmediaciones del hotel Le Méridien, en la Alameda, la exministra del Interior dio a conocer los principales ejes programáticos en los que se enfocará su campaña rumbo a La Moneda, recalcando que “la política democrática no está pasando buenos momentos, ni en Chile ni en el mundo”.

“El populismo y la ultraderecha se alimentan de esas inquietudes y responden a ellas con recetas muchas veces banales y casi siempre brutales. Pero no nos equivoquemos. Por más malas que sean sus soluciones, su éxito seguirá creciendo si el progresismo no recoge como propios esos malestares, no como una necesidad electoral, ni como que no nos quedó otra”, proclamó.

En ese tenor, aclaró ser detractora “decidida de la ultraderecha”, pero aseveró que “escuchamos con interés y con respeto a sus seguidores. Algo nos están diciendo”.

“Esos ciudadanos y ciudadanas del mundo tienen todo el derecho a una política más efectiva, más oportuna, más decidida, que los escuche y no los sermonee. Tienen derecho a pedir seguridad. Tienen derecho a exigir que la migración se organice de una manera que no los perjudique. Tienen ese derecho y nosotros tenemos esa obligación. Y tienen toda la razón en aspirar a un mayor progreso”, agregó.

Ante tal diagnóstico, aseguró que “el proyecto progresista que estamos levantando se va a hacer cargo de esa deuda”.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Ejes programáticos

Como respuesta a aquello, Tohá propuso tres tareas principales dentro de su eje programático: el progreso, el bienestar compartido y la seguridad.

“Vamos a poner a Chile en una ruta de progreso, que impulsa el crecimiento, la inversión, la economía familiar, el empleo, la innovación, la productividad. No vacilaremos en impulsar el crecimiento porque sabemos que mejora la vida de la gente y que además son los países que crecen los que más avanzan en equidad y los únicos que logran redistribuir”, sostuvo

En torno al bienestar compartido, remarcó que “no creemos que la gente se salve sola. Creemos que el ser humano progresa cuando pone su talento y su creatividad al servicio del conjunto (…) Impulsaremos una agenda despercudida de política social, que salte las líneas rojas y los dogmas, porque necesitamos osadía, pragmatismo, creatividad en educación, en salud, en vivienda, en la emergencia habitacional, en el empleo femenino, para enfrentar la caída de la natalidad”.

Sumado a ello, afirmó que será fiel impulsora de lo acordado en la reforma previsional, y adelantó que “asumiremos como propios, como tarea de Estado, lo que esperamos sea el resultado de la Comisión por la Paz y el Entendimiento”, lo que espera “sea una hoja de ruta para que la sociedad chilena tenga un plan acordado para dar respuesta al histórico conflicto del Estado con el pueblo Mapuche”.

Finalmente, y poniendo el foco también en un plan de seguridad “en 360 grados, en todas sus dimensiones”.

“Sabemos aquí de lo que estamos hablando, conocemos exactamente dónde están los avances de este periodo, que no tienen parangón (…) Sabemos cómo implementar esos avances, pero también sabemos qué falta. No sólo para controlar el delito, las armas y la violencia, sino también para prevenirlos. El despliegue de la agenda de seguridad de estos años se reforzará y se profundizará, pero al lado de ello levantaremos una política robusta de igual magnitud en prevención social, cuyo foco serán los niños, las niñas y los jóvenes de nuestro país”, dijo.

Apoyo del PS

Luego de que la abanderada del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, anunció que bajó su precandidatura presidencial, la colectividad oficialista extendió por dos jornadas su comité central, instancia en la cual se instaló la incertidumbre en torno a si la tienda dejaría en libertad de acción a sus militantes o se inclinaría por respaldar a Tohá, que fue lo que finalmente se resolvió.

Minutos antes, y referida a esta posibilidad, la exsecretaria de Estado había manifestado que “estamos preparados para cualquier decisión que tome el Partido Socialista”.

“Todas las campañas están llenas de incertidumbres, llenas de decisiones que pueden ser oportunidades o pueden ser también dificultades. Estamos preparados para cualquier decisión que tome el Partido Socialista, pero nuestro cariño, nuestra vocación de unidad, siempre ha buscado que caminemos juntos, independiente de lo que ellos decidan, vamos a buscar el camino para caminar juntos. Si es altiro (sic), maravilloso. Si es después, será después. Es un propósito al que no vamos a renunciar”, sentenció.