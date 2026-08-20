Alvarado descarta falta de trabajo prelegislativo por reforma constitucional de seguridad: “Son materias conocidas y reconocidas”

El biministro del Interior y vocero Claudio Alvarado abordó este jueves las críticas por parte de personeros del oficialismo a una supuesta falta de trabajo prelegislativo para abordar la presentación de la reforma constitucional de seguridad del gobierno.

Y es que la iniciativa no solo ha sido criticada por representantes de la oposición, sino que también han surgido reparos en el oficialismo por el funcionamiento del eventual nuevo estado de excepción constitucional y la medida que busca establecer inhabilidades para acceder a prestaciones de salud, educación, trabajo y seguridad social.

Por lo mismo, y frente a la posibilidad que la iniciativa incluso se caiga en la Cámara Alta, otras voces han señalado que no ha existido un “trabajo prelegislativo” por parte del Ejecutivo para evaluar la factibilidad del proyecto.

Consultado durante este jueves sobre la materia, Alvarado explicó que “la agenda de seguridad del gobierno contra el crimen organizado es una agenda que la constituyen aproximadamente del orden de treinta proyectos de ley, de los cuales uno es la reforma constitucional”.

“De esas 30 iniciativas de ley, hoy día en el Congreso hay en tramitación y discusión más de veinte. Por lo tanto, el trabajo legislativo se viene desarrollando hace bastante tiempo. Son materias conocidas y reconocidas por los parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Lo que ha hecho el gobierno es priorizarlas, ordenarlas y darles urgencias”, remarcó a continuación.

Así las cosas, Alvarado enfatizó también que con la presentación del proyecto no finalizan las conversaciones y que continuar las conversaciones con los miembros de las comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa del Senado, quienes serán los encargados de discutir la reforma constitucional.

“Iremos desarrollando el trabajo que se requiere y que se necesita para perfeccionar e intercambiar opiniones respecto a una iniciativa. El trabajo legislativo no se agota con la presentación de un proyecto, se inicia con la presentación de un proyecto y en eso estamos ”, concluyó sobre el tema.

Rechaza presión por indultos

Los reparos desde los sectores oficialistas levantaron otro tema que ha generado debate entre grupos que apoyan a la actual administración: los eventuales indultos a uniformados y condenados durante el estallido social.

El senador Ignacio Urrutia (Rep) ya había pedido al Presidente Kast que antes del 11 de septiembre revisara indultos a uniformados, pero ahora condicionó su apoyo a la iniciativa a un apoyo más explícito de los militares por parte del gobierno y a la revisión de indultos.

“La propuesta como está, está mala de frentón. Yo no soy partidario de que los militares salgan a la calle en las actuales condiciones. Si eso significa rechazar, rechazo, pero yo no estoy dispuesto a que los militares salgan a la calle sin tener el respaldo del Presidente de la República” , remarcó el parlamentario este miércoles.

10 Agosto 2026 Entrevista a Ignacio Urrutia, Senador Foto: Andres Perez Andres Perez

Consultado sobre la posibilidad de revisar indultos, Alvarado remarcó que la medida “es una facultad exclusiva del Presidente de la República. Existe un procedimiento, se analizan y se resuelven caso a caso, pero a mí no me parece que la opinión sea condicionada”.