Urrutia (republicano) y Kaiser (libertaria) dan otro mazazo a la reforma: anuncian rechazo si no hay una ley de indulto

El miércoles en la tarde, en momentos en que el Senado se aprestaba a cerrar su última jornada legislativa, antes del receso hasta septiembre, los senadores Ignacio Urrutia (republicano) y Vanessa Kaiser (PNL) salieron de la sala para hacer un punto de prensa.

Tras el ingreso a tramitación de la reforma constitucional de seguridad, ambos legisladores que han comenzado a formar una nueva dupla política, a pesar de que la senadora no es parte del oficialismo, quedaron con un sabor amargo al revisar el texto, que dentro de sus ocho medidas contempla crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional por razones de seguridad pública.

“Hoy el gobierno propone un nuevo estado de excepción... que busca entregar nuevas facultades a las Fuerzas Armadas y las policías para intervenir en los barrios críticos y enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico. Pero antes de pedirles nuevamente a nuestros efectivos que vayan a las calles y se expongan, el Estado tiene una obligación fundamental: revisar qué respaldo se les entrega a quienes en circunstancias de grave alteración del orden público, ya fueron condenados o se encuentran procesados desde el 18 de octubre (de 2019) en adelante”, dijo la senadora libertaria.

“Hoy existen 102 condenas y más de 700 efectivos que aún enfrentan procesos judiciales... Es un sinsentido plantear un estado de excepción de estas características”, añadió Kaiser, quien junto a Urrutia plantearon que no apoyarían una reforma de esta naturaleza mientras no haya señales claras de que los efectivos no se arriesgan a ser encarcelados por sucesos derivados de la intervención militar.

En particular, exigieron al Presidente José Antonio Kast apoyar el proyecto de ley que concede un indulto general a exuniformados condenados por hechos relacionados con estallido social de 2019. Esta moción de Kaiser y Urrutia fue respaldada, además, por los senadores Rodolfo Carter (Ind. republicano), Cristián Vial (Ind. republicano) y Camila Flores (RN).

“No existen los votos”

Incluso, Urrutia -a pesar de militar en el partido que fundó el Mandatario- fue tajante, adelantando un rechazo al proyecto de cambio constitucional. “La propuesta como está, está mala de frentón. Yo no soy partidario de que los militares salgan a la calle en las actuales condiciones. Si eso significa rechazar, rechazo, pero yo no estoy dispuesto a que los militares salgan a la calle sin tener el respaldo del Presidente de la República” , añadió.

“Si el gobierno no ha sido capaz de indultar a esos que están hoy día condenados y que están procesados, menos todavía va a ser capaz de indultar el día de mañana a algún militar... Que las Fuerzas Armadas salgan a la calle a combatir la delincuencia y, finalmente, cualquiera hace uso de su arma. ¿Lo van a meter preso?“, remarcó.

El senador republicano, además, aventuró que si la reforma no es corregida, será rechazada. “No es que no tenga el voto mío, no existen los votos en el Congreso para eso, y, por lo tanto, tiene que haber y se van a hacer cambios dentro de las comisiones correspondientes”, señaló, junto con cuestionar la falta de un trabajo prelegislativo entre parlamentarios aliados.

“A veces hay que socializar los proyectos antes que ingresen al Congreso, y a veces no se hace... Yo creo que no se hizo”, añadió el legislador por El Maule.

Dado que se trata de una reforma a la Carta Fundamental, necesariamente el texto debe contar con el apoyo de 29 senadores (cuatro séptimos) para la idea de legislar y para cada uno de los ocho puntos de su articulado.

La pasada megarreforma económica demostró que La Moneda tiene un piso de 26 votos en la Cámara Alta, por lo tanto, parecía alcanzable conseguir tres respaldos más para su aprobación, probablemente de la DC, el PPD o del independiente Karim Bianchi.

No obstante, no estaba en las estimaciones del Ejecutivo sufrir un desfonde tan prematuro dentro de sus propias filas (tanto de sectores moderados como del grupo de la derecha que hoy representan Urrutia y Kaiser). Ello tuvo como efecto que la oposición también afianzara aún más su rechazo.

Exigencia de indulto

En el punto de prensa, Urrutia, quien compartió con Kast en la bancada de la UDI y fue uno de los primeros legisladores en sumarse al movimiento político del actual Presidente que derivaría en el Partido Republicano, fue severo con su antiguo camarada.

“Hemos insistido fuertemente en el indulto general por una razón muy sencilla, porque el Presidente se ha comprometido, que lo va a hacer caso a caso. Y resulta que van más de 5 meses y no ha hecho absolutamente nada de nada. Al revés, la última vez dijo que no tenía ninguno de los indultos sobre su escritorio habiendo ingresado más de 100 peticiones de indulto al Ministerio de Justicia. Si lo van a hacer uno a uno a este ritmo, van a pasar por lo menos 10 años que logremos finalmente indultar a las personas que corresponden”, comentó Urrutia.

“Insistimos, además, no solo porque nosotros hicimos un compromiso ante la ciudadanía, cuando hicimos campaña política, sino que porque nos sumamos al Presidente de la República... Él fue el que hizo el principal compromiso, precisamente, de indultar a todos los uniformados que se encuentran hoy día procesados o condenados”, remarcó el senador.