Elizalde defiende rol del Senado en medio del debate sobre su permanencia: “Es una institución que expresa la diversidad del país y que debe ser valorada”

Durante esta mañana, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, se refirió al debate que existe dentro de la Convención Constitucional (CC) de reemplazar la Cámara Alta por un órgano denominado Consejo Territorial, que no tendría las atribuciones de revisar todo proyecto de ley, ya que sus competencias se limitarán a normas de presupuestos y materias que afecten a las regiones.

Sobre ello, Elizalde comenzó explicando que “el mandato para elaborar una nueva Constitución está radicado en la Convención y somos respetuosos de eso, pero no obsta cuando se nos pregunta de que podamos dar a conocer nuestro punto de vista y eso no puede ser interpretado como presión o algo por el estilo, en una sociedad democrática las ideas deben expresarse y podemos tener diferencias”.

Así continuó y aseguró que el Senado “es una institución que expresa la diversidad del país y que debe ser valorada”, y destacó que, “ha sido un actor protagónico de avances significativos en la sociedad chilena”.

“Creo que la revisión por dos cámaras contribuye al perfeccionamiento de las leyes, desde el punto de vista de técnica legislativa. (...) No creo en la concentración del poder en pocas manos, la democracia consiste en que existan contrapesos límites al ejercicio del poder”, sostuvo el senador socialista.

Itinerario del nuevo gobierno en materia legislativa

En otra línea, Elizalde indicó -en conversación con Mesa Central de T13- que mañana tendrán una reunión con el ministro Segpres, Giorgio Jackson, para revisar las urgencias de ley que desde el Ejecutivo soliciten, y establecer en tabla las materias que hasta el momento serían “la importancia de avanzar en la Reforma Tributaria e iniciar un debate respecto al tema de las pensiones sobre esa base nosotros vamos a citar a los comités para verificar las tablas del Senado en particular”.

Por otro lado, el senador explicó lo que a su juicio deberían ser prioridades legislativas: “Creo que hay muchas demandas sociales de las cuales hay que hacerse cargo, pero para poder enfrentar esas demandas sociales, hay que ver de dónde se sacan los recursos para financiarlas y, por tanto, creo que la Reforma tributaria debe ser una prioridad”.

Junto con ello, señaló que la reactivación de la economía es un eje fundamental por tratar, “por ejemplo, en materia de empleo femenino estamos es una situación bien compleja y, por tanto, se tienen que generar condiciones para una reactivación y, además, donde los frutos lleguen a todos. Él ministro Mario Marcel va a tener una gran tarea que realizar, obviamente no solo depende de él, todos debemos contribuir al éxito de esta agenda reactivadora”.

Además, se refirió a la crisis migratoria en el norte del país, “hacerse cargo de una mala herencia, entre tantas, del gobierno saliente que es la crisis migratoria, ahí se requiere una política muy humana, responsable y seria”.

Convención Constitucional

“La prioridad este año es obviamente el proceso constituyente que, si bien está radicado en la Convención Constitucional, todas las instituciones del Estado debemos contribuir a su éxito, porque es un mandato ciudadano que se expresó claramente en las urnas”, señaló Elizalde.

Por último, en cuanto al futuro del órgano redactor y el eventual Plebiscito de salida, expresó que “valoro las palabras del Presidente Boric respecto a la necesidad de tener una Constitución de unidad, una Constitución en la que todos nos sintamos parte, que no sea un factor de controversias porque eso genera inestabilidad a largo plazo”.

Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados por posible reemplazo del Senado: “Lo que se está planteando por parte de la CC genera incertidumbres, genera dudas, es poco claro”

El presidente de la Cámara de Diputado, Raúl Soto, fue consultado en Mesa Central por su posición respecto a la discusión que tiene la Convención Constitucional de plantear una Cámara Unicameral, con un posible reemplazo del Senado, respecto a ello Soto aseguró que tiene una “disyuntiva” sobre el tema, “yo creo que lo que se está planteando por parte de la CC genera incertidumbres, genera a dudas, es poco claro, yo preferiría que mantuviéramos el bicameralismo con el Senado, quizás revisando las facultades viendo como este presidencialismo exacerbado pueda tener quizás un contrapeso mucho más efectivo por parte del poder legislativo”.

“O bien discutir derechamente si vamos o no a un unicameralismo con todas sus letras, pero estas cosas medias intermedias no me terminan de convencer”, expresó Soto.