Alza de tarifas eléctricas: jefe de bancada de republicanos afirma que se “justifica” una interpelación al ministro Pardow

El jefe de bancada de los diputados del Partido Republicano, Stephan Schubert, justificó la posibilidad de realizar una interpelación a ministro de Energía, Diego Pardow (FA), ante el alza de las tarifas de eléctricas. “Nosotros estamos viendo cómo está el escenario político para eventualmente avanzar en aquello”, señaló en Desde la Redacción de La Tercera.

Dicha ofensiva para llevar adelante contra el secretario de Estado, comenzó a levantarse desde la oposición, sector desde el que argumentan que el ministro no entregó información precisa sobre el incremento de las cuentas de luz que hoy enfrenta el país, tras su congelamiento en 2019.

Así las cosas, el parlamentario reforzó esta crítica contra las gestiones del Ejecutivo en esta materia. “Lamentablemente, como ya es una tónica en este gobierno, está llegando tarde y mal. Esto se debió haber previsto mucho antes, porque al momento de postergar el alza de las tarifas, se generó que la deuda se incrementara aún más y que fuera aún más difícil”, señaló.

FOTO: DEDVI MISSENE

“Eso se sabía que venía. Por lo tanto, era de esperar que al llegar al plazo, empezaran a salir algunas propuestas o algunas ideas. Esto debió haberse trabajado antes”, agregó el diputado, haciendo referencia al anuncio que hizo el gobierno sobre la presentación de un proyecto que busca triplicar la cobertura de los subsidios.

En esa línea, sostuvo que “esto es una realidad que va a afectar de manera importante el bolsillo, porque el alza no es menor y por lo tanto debimos haber previsto, y la autoridad, en este caso de gobierno, debió haber previsto entonces qué herramientas iba a utilizar para mitigar aquello”.

Consultado sobre si habrían votos en su colectividad para la interpelación al titular de Energía, el diputado respondió: “Nosotros hasta ahora hemos hablado de interpelar, porque efectivamente hay una discusión respecto a si la información que se entregó en el momento en que se discutió esto con anterioridad y luego las discusiones que se dieron con posterioridad en las distintas comisiones, principalmente en la Comisión de Energía de la Cámara, fue información precisa”.

“Yo creo que la autoridad tiene que hablar siempre con la verdad, incluso cuando la información que está entregando, en este caso a una comisión, es una información que tal vez no es cómoda, pero no puede asegurar distintas circunstancias o incluso entregar cifras que no son ciertas y efectivas”, agregó.

En ese sentido, afirmó: “Yo creo que se justifica una interpelación en un caso como este y nosotros estamos viendo cómo está el escenario político para eventualmente avanzar en aquello. No es una decisión tomada, pero sí estamos disponibles a estudiarla”.