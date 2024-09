Ante arista Chadwick en caso Audio: Matthei refuerza su postura de “tolerancia cero con la corrupción, caiga quien caiga”

Esta jornada la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), abordó nuevamente la mención del exministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI), en una de las jornadas de formalización del penalista Luis Hermosilla en el marco del caso Audio.

Escándalo que surgió luego que el medio Ciper Chile revelara un audio en el que se vincula al abogado en el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el objetivo de obtener información privilegiada en beneficio del empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF.

Bajo este marco, en una de las audiencias de formalización, fue mencionado el nombre del exministro del Interior del segundo mandato de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick (UDI), quien además es primo del fallecido exjefe de Estado.

La fiscal Lorena Parra nombró al exsecretario de Estado al sostener que parte de la defensa del exministro, cuando enfrentó una acusación constitucional a fines de 2019, fue pagada con recursos del factoring Factop.

Bajo este marco, tras salir de un seminario organizado por Clapes UC, la jefa comunal gremialista fue consultada por el tema.

“Yo muy clara desde el principio, y no quiero ni enredarme ni enredar a nadie. He dicho desde el principio que tolerancia cero a la corrupción, que aquí caiga quien caiga, aunque sea mi hermano”, marcó la alcaldesa.

En esa línea, agregó que “es vergonzoso el tipo de filtraciones de vida íntima que estamos teniendo. Eso no puede ser, tenemos que lograr que las instituciones funcionen, y funcionen de manera correcta. Eso es todo lo que quiero decir, no hay nada más que alegar, agregar esto es lo que he dicho desde un principio y lo sostengo”.

De este modo, la carta presidencial de Chile Vamos reforzó la posición que marcó hace unas semanas sobre el tema, en donde también sostuvo que “acá tiene que caer el que tenga que caer”.