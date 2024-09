Ante eventual apertura de chats de Luis Hermosilla: Carmona afirma su “convicción” en que no hay miembros del PC implicados

El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó su “convicción” en que no hay militantes del PC involucrados en los chats con Luis Hermosilla, abogado que se encuentra en prisión preventiva por delitos de fraude al Fisco en el marco del caso Audio, que ha develado un entramado de conversaciones entre el abogado y destacados miembros del Poder Judicial y políticos en presuntas tratativas por tráfico de influencias.

“Según la información que se transparenta de parte del rol de Hermosilla en un lobby fáctico que cruza distintas poderes del Estado desde el punto de vista de las figuras que se involucran, no habría ninguna forma que hubiera tenido algún tipo de lobby referido al Partido Comunista, cuestión que obviamente no ha ocurrido”, dijo Carmona.

Ante las amenazas del abogado y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, quien solicitó a la Fiscalía Oriente copias de los chats, advirtiendo que saldrían al ojo público los fiscales y ministros “que pedían favores” a su representando, Carmona manifestó: “No me preocupa. Yo espero que no tenga ningún efecto en el Ejecutivo”.

Al ser consultado por la posibilidad de que un miembro del gabinete se vea implicado en el caso y sus eventuales sanciones, el timonel comunista expresó que confía “plenamente en los criterios que él tenga (Presidente Gabriel Boric) y tiene referidos a este punto”.