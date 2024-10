Antes de votar: Squella dice que Boric y Tohá tienen responsabilidades eventualmente “penales” en caso Monsalve

Tras su llegada a su local de votación, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió al caso Monsalve.

“Para todo Chile, me imagino que es lo suficientemente claro que los errores son profundos (...) A nosotros nos llama mucho la atención la manera en que se escondió la información”, dijo al ser consultado al respecto.

“Se pretendía, me da la impresión, avanzar la mayor cantidad de tiempo posible, quizás superar la elección que estamos teniendo hoy día sin dar a la luz lo que había ocurrido. El señor Monsalve representó al gobierno en la discusión del presupuesto del Ministerio del Interior, algo que es realmente inaudito, en conocimiento del Presidente de la República”, agregó.

Javier Salvo/Aton Chile

“El Presidente de la República le da autorización para que viaje a ver a su familia. Eso es algo realmente impresionante y en eso sí hay responsabilidades. Nosotros creemos de que hay responsabilidades y eventualmente penales por parte de la ministra del Interior y del Presidente de la República, porque estaban en conocimiento. La responsabilidad política es no sacarlo, pero el no haber puesto en información al Ministerio Público de estas maniobras o instrucciones que le estaba dando directamente a las policías es realmente muy grave”, sentenció el exdiputado UDI.

Bajo ese marco, el timonel republicano sostuvo que “las acusaciones constitucionales nunca hay que descartarlas, son una herramienta muy importante, es la manera en que se equilibran los poderes del Estado cuando las autoridades públicas, en este caso los secretarios de Estado, infringen la Constitución o las leyes, o las dejan sin ejecución o ponen en riesgo la seguridad de la Nación. Por supuesto que hay que estar al mérito y ver si es que efectivamente se justifica una presentación o no. Me da la impresión que no va a ser necesario porque en el poco tiempo, yo creo que en menos de 10, 15 días va a haber movimientos de gabinete y me da la impresión que en este caso sí van a sacar a la ministra Tohá”.