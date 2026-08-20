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    Arrau defiende trabajo prelegislativo de la reforma de seguridad: “Son pocas materias que concentran la mayor cantidad de críticas”

    El ministro de Seguridad detalló que esperan continuar durante los próximos días, aprovechando también la semana distrital, con una serie de reuniones con parlamentarios para discutir sobre el proyecto, que ha tenido críticas tanto desde la oposición como en el oficialismo.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Arrau defiende trabajo prelegislativo de la reforma de seguridad: “Son pocas materias que concentran la mayor cantidad de críticas” Dedvi Missene

    El ministro de Seguridad Martín Arrau defendió este jueves el trabajo realizado por el Ejecutivo en materia de presentar su proyecto de reforma constitucional en seguridad.

    Y es que la iniciativa ha recibido críticas tanto por representantes de la oposición como al interior del oficialismo, en particular por los apartados referidos al nuevo estado de excepción constitucional y la inhabilidad de prestaciones de salud, educación y sociales para condenados por terrorismo o crimen organizado.

    En ese sentido, el jefe de la cartera de Seguridad se mostró abierto a discutir las propuestas por parte de los diversos parlamentarios, como la realizada por los senadores Arturo Longton (RN) y Arturo Squella (Rep.) de reducir el tiempo del estado de excepción y permitir desde un principio su paso por el Congreso.

    Estamos muy abiertos a hacer cambios como esos y otros para que tenga una rápida tramitación, para no perder el foco. Aquí qué es lo que necesitamos, es tener un listado de criminales y terroristas, que tenga un régimen penitenciario duro, tener herramientas como este estado de excepción policial para intervenir barrios específicos donde hay crimen organizado, donde puede haber terrorismo. Y si es que hay que ser flexible en las formas, en los tiempos, en la forma de cómo se entra una u otra cosa, estamos totalmente llanos a ir mejorando para que esto se tramite rápidamente”, explicó Arrau.

    Mientras tanto, ya como lo habían hecho los ministros García Ruminot y Alvarado, también descartó que desde el Ejecutivo se estuviera evaluando llevar el proyecto a un plebiscito.

    También desdramatizó las críticas por parte de algunos legisladores por falta de trabajo pre legislativo, al punto de remarcar que espera sostener reuniones con representares de la oposición.

    “Uno empieza la votación en comisiones y estamos en este trabajo previo, donde está este diálogo con información que todos tienen arriba de la mesa. Hoy día ya no tengo el número de la cantidad de parlamentarios con lo que hemos estado y vamos a seguir en esta reunión hoy día, mañana, la próxima semana, de tal manera que, aprovechando la semana distrital, entremos al congreso, espero con agua para navegar de buena manera en este proyecto”, detalló.

    Así las cosas, Arrau señaló que finalmente “son tres o cuatro temas los que generan mayor incertidumbre”.

    “Eso es positivo porque son pocas materias que concentran la mayor cantidad de críticas, que no van a lo de medular, no van a lo que a nosotros nos interesa, que está en el listado, en un régimen penitenciario más estricto y sobre todo en este nuevo estado de excepción más policial, por decirlo de alguna manera”, concluyó el secretario de Estado.

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