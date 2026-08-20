Gobierno descarta plebiscito ante eventual rechazo de reforma constitucional de seguridad en el Congreso Nacional

El gobierno descartó categóricamente recurrir a un plebiscito en caso de que la reforma constitucional de seguridad pública sea rechazada en el Senado, luego de que surgieran versiones sobre la posibilidad de someter la iniciativa a consulta ciudadana.

El biministro del Interior y Seguridad Pública y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, aseguró que el Ejecutivo no ha evaluado esa alternativa y sostuvo que tampoco existiría una norma constitucional que permita convocar a un plebiscito en esta etapa de la tramitación.

“Respecto a la pregunta vinculada al plebiscito, quiero desmentir categóricamente esa información. El gobierno no ha pensado ni está pensando en un plebiscito”, afirmó.

Alvarado agregó que “una reforma constitucional nosotros la hemos planteado pensando que es necesario habilitar instrumentos para combatir de mejor manera la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”.

En esa línea, el secretario de Estado sostuvo que el Ejecutivo está dispuesto a incorporar las propuestas de los parlamentarios para ampliar los respaldos a la iniciativa.

“ También estamos dispuestos, y lo hemos hecho siempre, a escuchar todas las propuestas, todas las miradas , todas las posiciones que permitan mejorar el diseño, fortalecer los controles y asegurar que tenga un respaldo amplio y permanencia en el tiempo”, indicó.

Alvarado enfatizó que la disposición a modificar aspectos de la reforma no implica renunciar al objetivo central del proyecto. “Dialogar sobre los instrumentos no significa que renunciemos a nuestro objetivo de dotar, a través de una reforma constitucional, al país de mejores instrumentos para combatir el crimen organizado”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, coincidió con Alvarado y explicó que el plebiscito está contemplado en la legislación para un escenario distinto al que actualmente enfrenta la reforma.

“ No está contemplado en nuestro ordenamiento rechazar una idea de legislar; haya que convocar a plebiscito ”, afirmó. Según explicó el titular de la Segpres, la Constitución establece la posibilidad de un plebiscito después de que haya concluido la tramitación legislativa y se produzca una discrepancia entre el Ejecutivo y el Congreso respecto del texto.

“¿Cuándo podría haber plebiscito? Cuando hay una discrepancia después de tramitado un proyecto de ley, cuando hay una discrepancia entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo”, explicó.

García Ruminot precisó que aquello requiere que ambas cámaras hayan insistido en un determinado texto con los quórums correspondientes y que el Presidente de la República se niegue a promulgarlo. “Pero eso es después de tramitado todo el proceso legislativo”, recalcó.

Consultado directamente sobre si el gobierno está considerando un plebiscito en caso de que la reforma sea rechazada por el Senado, el ministro fue enfático: “No, no, porque la interpretación correcta que nosotros tenemos es que no hay norma constitucional que permita llamar a plebiscito en esta etapa”.