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    Alessandri se muestra en contra de llamar a plebiscito si se rechaza la reforma de seguridad de Kast: “Sería pasar máquina”

    El presidente de la Cámara de Diputados planteó que a su juicio es más adecuado mejorar la propuesta en la Comisión de Constitución del Senado. “Para que sea igual de eficiente y dura contra el narco y el terrorismo, pero al mismo tiempo factible, segura y que traiga más democracia al país”, dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), se mostró en contra de la idea de llamar a un plebiscito si eventualmente la reforma constitucional de seguridad que impulsa el gobierno se rechaza en el Parlamento.

    La fórmula -que eventualmente debe ser planteada por el Presidente José Antonio Kast- comenzó a circular entre sectores de la derecha luego del desorden en el propio oficialismo ante la propuesta del Ejecutivo, que ha encontrado reparos sobre todo en figuras de Chile Vamos. Aunque también en tienda no alineadas como el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido dela Gente (PDG).

    Esto, además, dado que si La Moneda no logra alcanzar los 4/7 en la Sala del Senado para aprobar en general el proyecto, la reforma quedaría archivada por un año en el Congreso.

    “Todo lo que sea fortalecer en seguridad es tremendamente popular, pero la tarea del Congreso no es solamente votar lo popular. Los retiros del 10% eran súper populares, pero han hecho un daño tremendo y hoy día, la gente no puede sacar un crédito hipotecario, tiene que ser arrendatario y no puede ser propietario”, partió diciendo Alessandri.

    En ese sentido, el diputado gremialista apuntó que en términos políticos, un plebiscito sería “pasar máquina” y apuntó a mejorar la reforma en las comisiones de las cámaras.

    “El congreso no es sólo popularidad en los proyectos de ley, tiene la herramienta de llamar a un plebiscito, por supuesto que sí, pero más que eso, que llamar a un plebiscito sería voy a seguir igual, voy a, en términos políticos, pasar máquina, y el plebiscito me va a abonar popularidad”, cuestionó.

    Y luego agregó: “Hagan el plebiscito si quieren, pero no será más útil sentarse en la Comisión de Constitución del Senado y empezar a mejorar esa reforma para que sea igual de eficiente y dura contra el narco y el terrorismo, pero al mismo tiempo factible, segura y que traiga más democracia al país”.

    De acuerdo al líder de la Cámara Baja, un plebiscito en la materia “no resuelve el problema”.

    “Si la reforma constitucional es mejorable, dediquémonos a mejorarla. Hay muy buenos miembros en la Comisión de Constitución del Senado. Aprovechemos a esos senadores experimentados, corrijámosla, y mientras tanto avancemos a toda velocidad en las 30 leyes que nuestras policías están esperando”, propuso.

    Alessandri, en particular, además criticó el nuevo estado de excepción propuesto por Ejecutivo en dicha reforma: “Me parece demasiado amplia (duración de 120 días) para que quede en la Constitución y para que la puedan aplicar los próximos 20 presidentes (...) No me gusta en la Constitución, no me gusta la extensión sin el control legislativo”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónJorge AlessandriUDISeguridadReforma constitucionalPlebiscitoGobiernoJosé Antonio KastMartín ArrauCongresoSenadoCámara de Diputados

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