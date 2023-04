“Asumió responsabilidades ajenas” y “no le exijan que una a un país polarizado”: excancilleres reaccionan a descargos de Antonia Urrejola

Por primera vez desde su bullada salida del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), la hoy exministra Antonia Urrejola (cercana al PS) se refirió a los motivos que gatillaron su renuncia. Lo hizo en entrevista con el diario El País, de España, instancia en la que hizo sus descargos a un mes de haber dejado la Cancillería. “Operó en mi contra un grupo de interés empecinado en hacerme la vida imposible”, acusó.

Además de enfatizar que hubo “muchos inventos y trascendidos de conflictos y de crisis” en torno a su gestión, Urrejola destacó que el ministerio de RR.EE. tiene un consejo de excancilleres con el que se reunieron alrededor de cuatro veces en 2022. “Ellos me dijeron que era un espacio para apoyarse. Pero yo no recuerdo –y se los dije– que entre ellos se hayan mandado constantemente mensajes por la prensa como lo hicieron conmigo”, dijo.

En este sentido, agregó que “en una de las últimas reuniones me manifestaron su preocupación porque no existía una política exterior de Estado y que las encuestas en Chile mostraban que éramos un desastre. Yo les dije: ‘Obvio que es la imagen que hay internamente cuando un conjunto de actores de la política exterior se dedican a mandar mensajes por la prensa’. Otra cosa es la necesaria y legítima crítica política, como lo hizo la excanciller Soledad Alvear o el excanciller Teodoro Ribera”.

Esta mañana la referencia a los excancilleres provocó una serie de reacciones entre ellos.

El exministro Teodoro Ribera afirmó que Urrejola “asumió con su renuncia responsabilidades más ajenas que propias, que iban más allá de su competencia”. Entre los motivos que, según él, afectaron políticamente su desempeño, Ribera mencionó “las decisiones y expresiones presidenciales, que comprometieron la relación con otros estados (España, Perú, etc), tener un subsecretario empoderado por La Moneda que impulsaba una agenda que colisionaba con la política de Estado de apertura comercial (...), y la carencia de volumen y contenido respecto a lo que se pretende con la política exterior turquesa”.

Sin embargo, Ribera sostuvo que “quizás lo más debilitante fue el debate sobre la conveniencia o inconveniencia de la apertura comercial, pues ello la enfrentó a los ex cancilleres, especialmente los de la ex Concertación, que la habían impulsado”.

“Para sacar al subsecretario Ahumada, el gobierno estimó que debía salir la ministra Urrejola. Y para que no hubiera ganadores ni perdedores, se le pidió la renuncia a la subsecretaria Fuentes. Descabezar a un ministerio de esta relevancia es siempre un reconocimiento de una mala decisión”, concluyó Ribera.

Roberto Ampuero, quien fue canciller durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, se limitó a decir que “no opinaré sobre declaraciones de la excanciller. Al salir del cargo, me propuse -y lo cumplí- no referirme a mi etapa durante el gobierno que representé para no afectar a mi gobierno ni a mi sucesor. Escribí, eso sí, ya con más tranquilidad y distancia, mis memorias al respecto, que aún no publico”.

Sin embargo, también señaló que “insisto en lo que siempre he dicho: no le exijan a los cancilleres que unan a un país polarizado, cuando ni el Ejecutivo ni el Congreso lo logran”.

Por otro lado, el también excanciller José Miguel Insulza aseveró “es un capítulo medio cerrado. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga y a mi no me cabe”.

Agregó que “no voy a caer en ningún tipo de discusión. Hubo varios excancilleres que se refirieron mucho más profusamente a lo que había hecho Antonia. Casi nunca me referí a su gestión y cuando lo hice, fue para defenderla públicamente”.

Otros cancilleres contactados por La Tercera -Heraldo Muñoz, Ignacio Walker- prefirieron no referirse al tema, mientras Soledad Alvear aún no contestaba.