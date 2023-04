Los descargos de Urrejola a un mes de haber dejado la Cancillería: “Operó en mi contra un grupo de interés empecinado en hacerme la vida imposible”

Antonia Urrejola no completó un año al mando del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asediada por polémicas y con el gobierno presionado desde sectores del oficialismo para una renovación de equipos, la abogada salió de la Cancillería como el rostro más visible del cambio de gabinete que el Presidente Gabriel Boric realizó en la víspera de su primer aniversario de gobierno.

A un mes de su salida, en entrevista con El País de España, la excanciller habló de sus 364 días en la sede ministerial de calle Teatinos 180.

“Existieron muchos inventos y trascendidos de conflictos y de crisis, que en realidad no existían y fueron divulgados por algunos medios cuya motivación era oponerse a los cambios que estábamos haciendo. Pero, por otra parte, existe un grupo fuera de la Cancillería de personas vinculadas a los temas internacionales a quienes incomodó la renovación y modernización que nos propusimos llevar adelante. Han manejado la política exterior y tienen una relación de hace muchos años entre ellos, independientemente del color político y sus diferencias. Es un núcleo que yo descubrí que era mucho más cerrado de lo que me imaginaba. Y aunque conozco a mucha de esa gente desde mi juventud, trabajé con muchas de esas personas, fue un grupo que me vio como outsider y que se resistió a un nuevo concepto de política exterior”, aseguró la exministra cercana al Partido Socialista.

“Escuché muchas veces a muchas de estas personas mirar con desprecio cuando yo hablaba de estos nuevos ejes, como la política exterior feminista y la política turquesa”, señaló.

La exministra recordó las críticas por permanecer de vacaciones cuando dos regiones estaban bajo estado de catástrofe por los incendios forestales en la zona centro y sur del país que se iniciaron el 3 de febrero.

“Fui portada de periódicos por ser la canciller que estaba de vacaciones, cuando el trabajo que me correspondía como ministra de Relaciones Exteriores era llamar a mis pares para coordinar la ayuda internacional, lo que se puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Por lo demás, yo había tomado la decisión de volver antes del escándalo por la prensa. Pero todo este episodio me hizo comprender que operó en mi contra un grupo de interés empecinado en hacerme la vida imposible. Esa es la verdad”, aseguró.

Urrejola, que en 2021 presidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abordó las críticas respecto a que su experiencia era en esos temas (DD.HH.) y no en Relaciones Exteriores.

“Sé mucho de política exterior. Pero este grupo más tradicional del que hablo, mira estos asuntos con el prisma de lo que fue el inicio de la democracia en 1990, cuando nuestro país estaba totalmente aislado. En un gobierno como el actual y en un mundo tan cambiante, sin embargo, mi deber como canciller fue interpretar la realidad con los ojos de hoy, no con la mirada de hace 30 años”, respondió Urrejola a la periodista Rocío Montes.

Consultada si es que se refería al senador PS José Miguel Insulza, excanciller con el que ella trabajó en la OEA, reconoció que “el contenido y tono” de sus críticas la “sorprendieron”.

“La Cancillería tiene un consejo de excancilleres con el que nos reunimos tres o cuatro veces en 2022. Ellos me dijeron que era un espacio para apoyarse. Pero yo no recuerdo –y se los dije– que entre ellos se hayan mandado constantemente mensajes por la prensa como lo hicieron conmigo”, sostuvo.

“En una de las últimas reuniones me manifestaron su preocupación porque no existía una política exterior de Estado y que las encuestas en Chile mostraban que éramos un desastre. Yo les dije: ‘obvio que es la imagen que hay internamente cuando un conjunto de actores de la política exterior se dedican a mandar mensajes por la prensa’. Otra cosa es la necesaria y legítima crítica política, como lo hizo la excanciller Soledad Alvear o el excanciller Teodoro Ribera”, expresó.