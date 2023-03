Cambio de canciller: la seguidilla de polémicas que marcaron la gestión y caída de Antonia Urrejola

Hizo ruido. El paso de Antonia Urrejola por el Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo marcado por polémicas periódicas. Una seguidilla de episodios que fue minando su imagen y precipitando su adiós a la cartera.

Las “turbulencias diplomáticas” con que partió su gestión tensionaron la labor de la Cancillería. Varias designaciones en embajadas y agregadurías provocaron cuestionamientos que debió administrar desde el primer día en el cargo.

“La política exterior requiere menos improvisación, más preparación, para evitar errores no forzados”, señalaba el excanciller Heraldo Muñoz (PPD) cuando el gobierno del Presidente Gabriel Boric completaba sus primeros seis meses con varios traspiés diplomáticos acumulados.

Recién instalada en Teatinos, la abogada cercana al PS tuvo que salir a dar explicaciones. El 15 de marzo se conoció una entrevista a El País en la que el Presidente Boric culpó a Felipe VI por el atraso de la ceremonia de cambio de mando. La Corona española salió a desmentir esas afirmaciones y Urrejola debió explicar que hubo “un error comunicacional y de información” del recién asumido Mandatario.

Por otro lado, tal como reveló La Tercera Domingo, Urrejola estuvo a punto de dar un paso al costado a raíz de episodios como la disputa que tuvo con el subsecretario José Miguel Ahumada por el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11).

Designaciones, Velasco y el no apoyo a Grossman

En cuanto a la instalación, desde algunos círculos diplomáticos y la oposición se reprocharon las designaciones de figuras políticas como la exprecandidata presidencial del PS, Paula Narváez como representante permanente de Chile ante Naciones Unidas; de la expresidenta de la CUT y militante del Partido Comunista, Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina; de Javier Velasco como embajador en España; de la exconvencional Beatriz Sánchez como embajadora en México; y de Sebastián Depolo como embajador en Brasil, pese a la negativa de Jair Bolsonaro a otorgar su beneplácito al dirigente de RD.

Por otro lado, el gobierno debió desistir del nombramiento de Andreas Pierotic como embajador de Chile en China al conocerse la sociedad que mantenía con Isaac Givovich (el exyerno de Joaquín Lavín acusado de estafa y apropiación indebida en el país asiático) y ante denuncias informales de maltrato laboral que hizo en contra de su hermano la exfuncionaria de Cancillería Tania Pierotic.

Siguiendo con los nombramientos con polémica, a inicios de julio se filtró una advertencia del cónsul general en Barcelona, Jaime Ferraz, respecto a los efectos políticos que podría traer la designación de German Berger, hijo de la diputada PC Carmen Hertz, como agregado cultural en España con asiento en Cataluña y no en Madrid. La situación terminó con una anotación de demérito en la hoja de vida del funcionario de carrera, efectuada por el embajador de Chile en España, Javier Velasco el 7 de julio.

Velasco, por su parte, protagonizó otros dos episodios de tensión. Primero, por afirmaciones que el abogado de Convergencia Social hizo respecto a los gobiernos de la Concertación, algo que molestó en personeros que fueron parte de esas administraciones y actualmente apoyan a Gabriel Boric. A ello, se sumó el tener que ser llamado al “orden” por La Moneda ante la viralización de una desafortunada fotografía de él con su pareja recostada descalza en el asiento trasero de un vehículo. “Discreción, criterio y prudencia no han sido la tónica”, señaló la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera. En ambas ocasiones fue respaldado por Boric: “El embajador de España no está por ser mi amigo”, afirmó el Mandatario.

Asimismo, una molestia transversal generó la decisión de no respaldar la candidatura del abogado Claudio Grossman para integrar la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El jefe de Estado lo justificó asegurando que era “lo mejor para los intereses superiores de Chile”. “Faltó visión del Presidente y la canciller”, sostuvo el exembajador Cristián Maquieira.

El impasse con Israel

El 15 de septiembre, el embajador designado de Israel en Chile, Gil Artzyeli, llegó a La Moneda para presentar sus cartas credenciales al Presidente Boric. El diplomático había enviado la copia de sus cartas el 18 de julio y se las entregó a la directora general de Ceremonial y el Protocolo, Manahi Pakarati. Artzyeli ya se encontraba en la sede de gobierno cuando el Mandatario decidió suspender el encuentro. Sin mayores explicaciones, la cita no se llevó a cabo. Boric recibió ese día las credenciales de representantes de Suecia, Bélgica, Alemania, Suiza y Arabia Saudita. El único que fue excluido fue el representante del gobierno de Tel Aviv.

La encargada de comunicarle a la autoridad diplomática israelí la decisión de Boric fue Urrejola. Fuentes de la embajada indicaron que a Artzyeli se le dijo que la reunión no se concretó ya que el Jefe de Estado tomó conocimiento de la muerte de un adolescente palestino en Cisjordania. La ahora exministra le hizo ver a Boric lo imprudente de la decisión de no recibir al embajador e intentó persuadirlo, pero el Jefe de Estado impuso su decisión argumentando que es él quien define la política exterior.

“Para mí fue un incidente no muy cómodo esta mañana, pero siendo un israelí y un judío mi pueblo ha pasado por peores cosas en los últimos cuatro mil años y vamos a superar este incidente de esta mañana, para el bien de Chile y el bien de Israel y de nuestras relaciones bilaterales (...) Fue un incidente que la explicación la dará la Cancillería chilena. Yo fui invitado a La Moneda, llegué y allá no me dejaron entrar”, dijo el embajador luego de ser citado por la Cancillería, instancia en la que, según advirtió, le pidieron disculpas.

Finalmente se realizó la ceremonia de entrega de credenciales. Analistas coinciden en los costos de este impasse con un país con el que Chile mantiene un acuerdo de defensa y provee de armas a la Armada y a la Fach.

El audio filtrado

La salida de Urrejola comenzó a ser pedida con fuerza por el episodio de la filtración de un audio que fue asumida por su equipo de comunicaciones como un error. Las críticas contra la ahora exministra llegaron a su punto más alto cuando se filtró ese registro de una reunión en que se discutía la estrategia de la cartera luego que el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, criticara el rechazo del proyecto minero Dominga. El tema generó cuestionamientos transversales hacia Urrejola y a la Cancillería. “Bochorno”, “impresentable”, “desprolijidades” y “amateurismo” fueron algunos de los adjetivos que resonaron esos días por lo ocurrido. La exsecretaria de Estado se encontraba con el Presidente Gabriel Boric justamente en Buenos Aires, Argentina, participando de la VII Cumbre de la Celac, y en ese contexto debió hacerse cargo del contenido del registro y de los duros cuestionamientos que surgieron.

Vacaciones

Este año se celebran 200 años de las relaciones diplomáticas bilaterales entre Chile y Estados Unidos. La embajada del país norteamericano luce un llamativo cartel en su sede de Las Condes destacando este hito. Correos de Chile emitió un sello postal conmemorativo y se realizó una ceremonia el viernes 27 de enero, fecha exacta del festejo. La subsecretaria Ximena Fuentes y la embajadora de EE.UU. en Chile, Bernadette Meehan, encabezaron la actividad. Urrejola esa jornada participó en la conferencia virtual de lanzamiento de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas e inició ese fin de semana sus vacaciones. El domingo, en el marco de la gira sudamericana de la máxima autoridad alemana, llegó a Chile en visita oficial el canciller Olaf Scholz, que fue recibido por Fuentes como ministra subrogante.

El descanso que se tomó Urrejola se dio en medio de la crisis por el audio filtrado.

El 2 de febrero estalló la emergencia por los incendios forestales en el centro y sur del país. El gobierno gestionó ayudas internacionales con motivo de la catástrofe. Llegaron delegaciones extranjeras a participar en el combate del fuego y varios gobiernos hicieron donaciones en dinero y material. En ese marco, se abrió un flanco de críticas al gobierno debido a la ausencia de la titular de Relaciones Exteriores. Urrejola decidió interrumpir sus vacaciones en Costa Rica y regresó a Chile el 10 de febrero.

Su retorno se concretó en un ambiente “tenso”, con su continuidad en duda, ante el inminente ajuste ministerial y con críticas desde los mismos partidos de gobierno a su gestión.

Un cargo con relativa estabilidad

Desde 1990 a la fecha, son tres los gobiernos que han mantenido al jefe de la diplomacia durante todo su mandato. Urrejola fue la décimo quinta canciller chilena en ocho administraciones.

Al retornar la democracia, Patricio Aylwin mantuvo a Enrique Silva Cimma a la cabeza del Minrel en sus cuatro años de gobierno. Con Eduardo Frei Ruiz-Tagle asumió Carlos Figueroa, pero fue nombrado a los meses en Interior. Lo reemplazó José Miguel Insulza hasta 1999. Luego estuvo Juan Gabriel Valdés entre julio de ese año y marzo de 2000.

En el gobierno de Ricardo Lagos, Soledad Alvear dejó la Cancillería el 2004, cuando Michelle Bachelet dejaba Defensa, por la cercanía de la elección presidencial. Ignacio Walker fue nombrado canciller y permaneció los dos años siguientes.

En el primer gobierno de Bachelet se fue Alejandro Foxley de la Cancillería el 2009, luego de tres años en el cargo, y lo reemplazó Mariano Fernández hasta el final del periodo.

Alfredo Moreno y Heraldo Muñoz estuvieron los cuatro años del primer gobierno de Sebastián Piñera y el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Roberto Ampuero ejerció entre marzo de 2018 y junio de 2019, en el segundo mandato de Piñera, siendo reemplazado por Teodoro Ribera, que se mantuvo hasta julio de 2020. Posteriormente estuvo Andrés Allamand, a partir del 28 de julio de ese año y hasta el 6 de febrero de 2022, fecha en que Carolina Valdivia asumió como ministra subrogante hasta el cambio de mando al mes siguiente.