Bachelet señala que “si el progresismo no está suficientemente unido, la derecha está igual o peor”

Hasta el Aula Magna Manuel José Irarrázaval, en la Casa Central de la Universidad Católica, llegó la expresidenta Michelle Bachelet, para participar del seminario Apoyo y Rechazo a la Ultraderecha en Argentina, Brasil y Chile, organizado por el Instituto de Ciencia Política de dicha casa de estudios.

En la instancia, la exmandataria se refirió a las próximas elecciones municipales y regionales de octubre, reforzando su llamado a la unión del progresismo. En ese sentido, señaló que la derecha se mantiene en un escenario similar, deslizando que uno de los probables desafíos que tendrá Evelyn Matthei (UDI), si quiere postular a la Presidencia en 2025, será unir a su sector.

“Si el progresismo está no suficientemente unido, la verdad que la derecha está igual o peor”, sostuvo la expresidenta.

Entre sus argumentos, destacó que en algunas comunas la derecha no logró consensos en las elecciones primarias, ocasionando un desorden entre los candidatos.

“Yo creo que la derecha también está en un proceso de heterogeneidad importante, de definiciones. Por ejemplo, hay que pensar que en las elecciones primarias que se hicieron, en lo que algunos llaman el cordón cordillerano, que va como desde Lo Barnechea hasta Puente Alto, la UDI en ninguna primaria ganó. Ganó RN. Salvo en La Reina, mi comuna, donde no hubo primarias”, indicó la exjefa de Estado.

En ese sentido apuntó a que, a su parecer, la derecha estaría “en un proceso de definiciones también internas”, argumentando que “tienen el riesgo de que se les desgrane el choclo y que se les vayan más a la derecha”.

La expresidenta Michelle Bachelet asiste al seminario Apoyo y rechazo a la ultraderecha en Argentina, Brasil y Chile. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

“Entonces, también creo que debe ser lo que se está planteando Evelyn Matthei en su programa de gobierno, que está trabajando en un equipo, estará pensando ¿dónde me sitúo? ¿trato de ganar más adeptos de centro o trato de que no se me dispare mucho para el otro lado?”, indicó.

La exmandataria señaló que, a su parecer, el expresidente Sebastián Piñera “tenía este rol como de un líder que unía o que era capaz de convocar en algunos aspectos”, aunque no en todos.

“Si ustedes se recuerdan, el año pasado, a los 50 años (del Golpe de Estado), cuando el Presidente (Gabriel) Boric nos invitó a firmar una carta de compromiso con la democracia, él (Piñera) la firmó. Pero no logró que sus partidos lo firmaran. Él la firmó porque sintió que él era un demócrata y que obviamente estaba de acuerdo con el contenido que finalmente acordamos entre todos”, indicó.

Además, deslizó que estas elecciones probablemente serán “bastante distintas” a las anteriores. “Hay muchos candidatos. Entonces, creo que ahí las fuerzas van a empezar a revisar tanto en contenidos como en alianzas cómo se mueven para el próximo año, que hay presidenciales y parlamentarias”.

“Hay un problema en el progresismo si no hay posibilidad de tener muchos rostros”

En el seminario, la expresidenta se refirió a las elecciones presidenciales de 2025, considerando que su nombre ha sido propuesto por figuras de la izquierda para competir en la carrera por La Moneda, sin embargo, ella misma -en reiteradas oportunidades- ha dicho que esas no son sus aspiraciones.

En esa línea, dijo sentir que “hay un problema en el progresismo si no hay posibilidad de tener muchos rostros. O sea, yo aparezco en las encuestas, pero yo diría por default, por vacío. O sea: ‘no hay nadie, entonces ella que ya lo conocemos’”, sostuvo.

La exmandataria explicó que sus palabras apuntan a que existe “un desafío al mundo progresista, de ser capaces de tener nombres. Si no, hay un problema con la política, porque la política no puede ser incapaz”.

“Esa es tarea de los partidos políticos, que sean capaces de apoyar y levantar figuras que a la gente le hagan sentido y digan ‘mira a esta persona le creo, me convenció'. Y bueno, todavía queda tiempo, pero tienen que trabajar pronto, yo creo”, aseveró.